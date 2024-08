Vasto, Ferragosto vastese, cresce l’attesa per i concerti in spiaggia di Gaia e The Queen Tribute

Comune di Vasto, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:Cresce l’attesa per gli eventi del Ferragosto Vastese, programmate iniziative gratuite di grande risalto – riporta testualmente l’articolo online. Iniziamo domani giovedì 15 agosto con The Queen Tribute . Il 16 agosto alle ore 19:30 dj set e alle ore 21:00 il concerto di Gaia, che sarà aperto da due artisti locali: il rapper ILL PAPA e la cantautrice LYSA. La serata si concluderà con i fuochi pirotecnici – aggiunge la nota pubblicata. “Gaia regina dell’estate venerdì sera farà ballare il pubblico con la sua musica – viene evidenziato sul sito web. Abbiamo voluto un personaggio amato non solo dai giovani ma apprezzata da tanti – precisa il comunicato. Il concerto rappresenta senz’altro l’evento clou di tutta la Costa dei Trabocchi ed è prevista una grande partecipazione di pubblico – riporta testualmente l’articolo online. Mi auguro che le serate programmate siano vissute – ha detto il sindaco di Vasto Francesco Menna – all’insegna del divertimento e nel rispetto delle regole e della sicurezza”. “Abbiamo voluto che gli eventi del Ferragosto Vastese si svolgessero nel centro della nostra riviera – si apprende dal portale web ufficiale. Entrambi i concerti si terranno sull’ampia area di spiaggia libera compresa tra i lidi Ciucculella e Diamante – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. La spiaggia come area per le iniziative – ha evidenziato l’assessore alla Turismo Nicola Della Gatta – al fine di consentire ampia partecipazione, ed una scelta che soddisfai criteri di sicurezza previsti per le manifestazioni pubbliche”. La cantante, che ha partecipato ad X Factor ed è stata vincitrice di una delle edizioni di Amici è al primo posto delle classifiche con ‘Sesso e samba’ brano che unisce melodie brasiliane alla trap urbandi Tony Effe, un mix di personalità diverse che sta conquistando il pubblico – aggiunge testualmente l’articolo online. OBBLIGHI, DIVIETI E LIMITAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE ED ALLA SOSTA VEICOLARE A VASTO MARINA IN OCCASIONE DEL FERRAGOSTO dalle ore 16:00 del giorno 16.08.2024 alle ore 04:00 del 17.08.2024 e comunque fino a cessate esigenze sul lungomare E. Cordella Nord, dal parcheggio della Rotonda, fino all’ingresso posto all’intersezione con la S.S. 16 sarà istituito il divieto di transito e di sosta aiveicoli – precisa il comunicato. Dalle ore 16:00 del 16.08.2024 alle ore 04:00 del 17.08.2024 e comunque fino a cessate esigenze è istituito:•Il divieto di transito sul Lungomare E. Cordella (Nord) dall’intersezione di Viale Dalmazia con Via Lungomare E. Cordella per i veicoli provenienti da Viale Dalmazia; • Il divieto di transito a fasi secondo le necessità rilevate dagli organi di Polizia sarà interdetta la circolazione stradale dall’intersezione della la S.S. 16 con C.so Zara (fino a consentire ilriempimento del parcheggio in Piazza Fiume);chiusura ai varchi di accesso posti all’intersezione di:• Piazza Fiume con Corso Zara;• accesso al Lungomare E. Cordella Nord dalla S.S. 16 ;• accesso su Viale Dalmazia posto all’intersezione di Via Martiri Istriani con Viale Dalmazia

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, oggi, dal servizio informativo del Comune di Vasto. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 13, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di Vasto, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: comune.vasto.ch.it