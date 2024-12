Vasto, Festival della Creatività 2024: oggi parte la seconda edizione

Comune di Vasto, ultime dal sito web istituzionale:Da oggi 9 dicembre al 14 dicembre 2024 parte la seconda edizione del Festival della Creatività che unisce in una sinergia speciale il Comune di Vasto, l’Ic1 Vasto insieme ai Nidi Comunali Tana dei Cuccioli, San Paolo, Stella Maris, alle Scuole dell’infanzia paritarie: Il Girotondo, L’Albero Azzurro, Bianconiglio e Il Mondo del Bambino – riporta testualmente l’articolo online. L’iniziativa prevede dei laboratori gratuiti per la fascia di età da zero ai quattordici anni, in tempi e modalità diverse – si apprende dalla nota stampa. Lo scopo è quello di attuare quella che si definisce attualmente “didattica laboratoriale” che nasce proprio dalla consapevolezza che i bambini e i ragazzi imparano con maggiore facilità attraverso un fare concreto – recita il testo pubblicato online. E’ una modalità di operare, trasversale alla prassi didattica, che prevede una metodologia di tipo esperienziale – “Nei giorni del Festival della Creatività, tra mattina e pomeriggio, con tutte le scuole, – dichiara la dirigente scolastica, prof.ssa Eufrasia Fonzo – offriamo oltre quaranta laboratori gratuiti da 0 a 14 anni ed uno straordinario concerto: un’offerta unica nel panorama vastese – recita la nota online sul portale web ufficiale. Lo scopo è quello di sensibilizzare cittadini e docenti sull’importanza del pensiero divergente come base per una profonda comprensione del sapere acquisito e sulla possibilità che la creatività offre di trovare soluzione uniche a problemi che sembrano insormontabili”. “Il Festival è un’occasione unica – dichiarano il sindaco, Francesco Menna e l’assessora all’Istruzione, Paola Cianci – per far emergere le potenzialità dei più giovani, offrendo loro spazi di esplorazione e apprendimento creativo – riporta testualmente l’articolo online. Per questo ringraziamo la dirigente Fonzo e tutte le insegnanti che si sono adoperate per predisporre un programma ricco di attività molto stimolanti per i bambini e le bambine”. Di seguito il programma: 9 DICEMBRE LUNEDI Scuola Primaria “G. Spataro” Giochiamo ai giochi antichi … in palestra e mostra giochi antichi ORE 9.00 1A ORE 10.00 1B ORE 11.00 1C Sono invitati i genitori Scuola dell’infanzia paritaria L’Albero Azzurro Per i bambini del nido e infanzia Ore 16:00-18:00 “La Magia del Natale”, per immergersi nell’atmosfera delle feste creando delle incantevoli decorazioni, originali e … magiche! Si prega di dare conferma al numero 3939676780 Zio Orso Scuola Primaria “G. Spataro” dalle 16.00 alle 17.00 Laboratori per bambini di 5 anni: IN PALESTRA: GIOCHI ANTICHI LABORATORIO DI FROTTAGE CON LE CLASSI SECONDE GIOCHIAMO CON LE FOGLIE: OSSERVAZIONE ED ESPERIMENTI CON LE CLASSI SECONDE LABORATORIO MOSAICO CON LE CLASSI 5A E 5B Attività sensoriali nell’aula Snozelean Asilo nido comunale Stella Maris Dalle ore 17.00 alle 18.30: per i bambini da 24 a 36 mesi Il gioco della luce Lettura animata e laboratorio: all’ ombra del gioco – riporta testualmente l’articolo online. Si prega di dare conferma al numero: 3209531859 Scuola dell’Infanzia Paritaria Il Girotodondo dalle ore 17,15 alle ore 18,15 Addobbiamo il nostro albero (laboratorio creativo a tema natalizio) E’ necessaria una prenotazione al 3294835018 10 DICEMBRE MARTEDI: Scuola Primaria “G. Spataro” ORE 9.30- 10.00 I BAMBINI DEL GIROTONDO PARTECIPERANNO AL LABORATORIO DEI GIOCHI ANTICHI CON I BAMBINI DELLA 1A ORE 10.00- 10.30 PROGETTO ORTO: PIANTIAMO L’INSALATA ORE 10.30-11.00 LABORATORIO 5A e 5B Scuola aperta Infanzia “G. Spataro” dalle ore 10 alle 11: visita guidata nelle sezioni e negli spazi attrezzati e nei laboratori dell’infanzia – viene evidenziato sul sito web. dalle 16 alle 17.00 laboratori per bambini di 5 anni: NELL’ ATRIO: BODY PERCUSSION CON LA CLASSE 4B IN UNA CLASSE: LABORATORIO DEI GIOIELLI ANTICHI CON LA CLASSE 5C IN UNA CLASSE: LABORATORIO IL ROSONE DI SAN GIUSEPPE CON LE CLASSI TERZE Attività sensoriali nell’aula Snoezelen Nido d’infanzia San Paolo Ore 17,30 -19,00 “Nidi in arte” … l’arte come apertura verso il pensiero divergente e la creatività…cercheremo con I nostri contesti immersivi di stimolare nei bambini i processi di elaborazione, creativa e l’immaginazione, favorendo così, la fase in cui il pensiero diventa divergente , attraverso la realizzazione delle proprie idee creative – Per prenotazioni 3206115772 – Dott.ssa Serena Cerullo Esperienze immersive nell’opera d’arte la “Notte stellata” di Van Gogh. Atelier grafico pittorico, proiezioni immersive, riproduzione artistica con ispirazione di arte effimera – viene evidenziato sul sito web. 11 DICEMBRE MERCOLEDI: Scuola Primaria “G. Spataro” ORE 9.30- 10.00 BAMBINI DEL MONDO DEL BAMBINO PARTECIPERANNO AL LABORATORIO DEI GIOCHI ANTICHI CON I BAMBINI DELLA 1B ORE 10.00- 10.30 PROGETTO ORTO: PIANTIAMO L’INSALATA ORE 30-11.00 LABORATORIO CON LA 5E Scuola aperta Infanzia “G. Spataro” dalle ore 10 alle 11: visita guidata nelle sezioni e negli spazi attrezzati e nei laboratori dell’infanzia – viene evidenziato sul sito web. Per i bambini di 2/3 anni dalle ore 16 alle 17, 00 “C’era una volta e c’è ancora … il Castello Caldoresco !” I bambini saranno guidati a scoprire la storia di uno dei principali monumenti di Vasto – Il laboratorio consentirà la decorazione creativa del modello in cartoncino del Castello e sarà accompagnato dai racconti dei bambini- guida della scuola dell’Infanzia “G. Spataro” “Le scatole azzurre come il Mare” nell’aula Snoezelen. Ci saranno giochi educativi con materiali naturali per esperienze multisensoriali, manipolative, scientifiche, linguistiche ed emotive per esplorare, apprendere e rilassarsi, mediante un approccio che coinvolge tutti i sensi e in un contesto in grado di conferire un senso di calma e relax. I bambini vivranno un viaggio magico tra morbida sabbia e liberi pensieri – precisa il comunicato. “Quello che mano fa, la mente ricorda” Montessori – precisa la nota online. Laboratorio “Con le mani creo” in un atelier pittorico creativo i bambini creeranno un gioioso manufatto a tema natalizio – riporta testualmente l’articolo online. Nido d’infanzia San Paolo Ore 17,30 -19,00 “Nidi in arte” … l’arte come apertura verso il pensiero divergente e la creatività…cercheremo con I nostri contesti immersivi di stimolare nei bambini i processi di elaborazione, creativa e l’immaginazione, favorendo così, la fase in cui il pensiero diventa divergente , attraverso la realizzazione delle proprie idee creative – si apprende dalla nota stampa. Per prenotazioni 3206115772 – Dott.ssa Serena Cerullo Esperienza immersiva nell’opera d’arte il “Vertumno” Di Giuseppe Arcimboldo attraverso vari input creativi cercheremo di generare negli occhi e nella mente dei bambini – precisa la nota online. Curiosità…resteranno sicuramente affascinati da come il cibo possa diventare altro – aggiunge testualmente l’articolo online. ..arte! Secondaria di primo grado Paolucci presso la scuola Spataro Laboratori per ragazzi di 10/11 anni dalle 15.00 alle 16.00 : “Le curve di livello in geografia: viaggio in 3D” “AR-AV-AI: le nuove frontiere dell’insegnamento” dalle 16.00 alle 17.00 “Laboratorio di lingua francese” “Laboratorio di lingua spagnola” dalle 17.00 alle 18.00 “Amico segnalibro” “Una finestra nella cattedrale” “Figli delle stelle” 12 DICEMBRE GIOVEDI: Scuola Primaria “G. Spataro” ORE 9.30- 10.00 BAMBINI DEL BIANCONIGLIO+ BAMBINI DE LA STELLA BAMBINI dell’ALBERO AZZURRO PARTECIPERANNO AL LABORATORIO DEI GIOCHI ANTICHI CON I BAMBINI DELLA 1B ORE 10.00- 10.30 PROGETTO ORTO: PIANTIAMO L’INSALATA ORE 30-11.00 LABORATORIO LETTURA ANIMATA 5C (maestra Grazia) Scuola aperta Infanzia “G. Spataro” dalle ore 10 alle 11: visita guidata nelle sezioni e negli spazi attrezzati e nei laboratori dell’infanzia – 13 dicembre venerdì Scuola Primaria “G. Spataro” Ore 11 Concerto classi prime Teatro Madonna dell’Asilo Sono invitati i genitori Scuola aperta Infanzia “G. Spataro” dalle ore 10 alle 11: visita guidata nelle sezioni e negli spazi attrezzati e nei laboratori dell’infanzia – viene evidenziato sul sito web. Ore 19,00 Concerto IC1 Vasto nella Chiesa di Santa Maria Maggiore di Vasto 14 dicembre Sabato Scuola paritaria Bianconiglio dalle ore 10,00 alle 11,00 “In-quadro il Natale! Quadri di sale” Per i bambini di 3-6 anni – precisa il comunicato. Conferma al seguente numero:3491210441

