Vasto, Festival “I sette capodogli”: vivace spazio di incontro e confronto

Vasto, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:Tra convegni scientifici, proiezioni di documentari naturalistici, laboratori per studenti e bambini, e presentazioni di libri, il festival “I sette capodogli” ha celebrato il decennale dello spiaggiamento offrendo un vivace spazio di incontro e confronto coinvolgendo enti, associazioni e cittadini – aggiunge la nota pubblicata. «Conserviamo il ricordo di quel 12 settembre 2014 in cui enti, associazioni e cittadini fecero il possibile per salvare quattro capodogli su sette spiaggiati nella riserva di Punta Aderci: un’impresa che non ha eguali in Europa nella storia naturale dei cetacei, e che deve risuonare come un segnale di unità e speranza», ha detto il sindaco Francesco Menna – si apprende dal portale web ufficiale. «Momenti fondamentali che resteranno nella memoria sono stati l’intitolazione ai sette capodogli del viale sovrastante la spiaggia di Punta Penna, la tavola rotonda “Ritorno al Mare”, che ha visto la consegna di attestati di merito, compreso alla memoria per Luciano Lapenna, sindaco che coordinò le operazioni di soccorso, l’istituzione di un gemellaggio con Cagnano Varano, Comune del Gargano che ha vissuto un identico episodio di spiaggiamento cinque anni prima, e il prossimo sondaggio a cura del Centro Studi Cetacei per valutare la fattibilità del recupero dello scheletro di uno dei cetacei rimasti a terra, e la successiva gestione di questo reperto», ha dichiarato l’assessore all’Ambiente Gabriele Barisano – Il calendario di appuntamenti è stato realizzato dal Comune di Vasto in collaborazione con la riserva naturale di Punta Aderci, la Nuova Libreria e il Gruppo Fratino – riporta testualmente l’articolo online. Il rilascio della tartaruga marina Caretta Caretta, programmato per il 13 settembre scorso e non avvenuto a causa delle condizioni meteo avverse, avrà luogo lunedì 23 settembre al punto informativo della spiaggia di Punta Penna alle ore 10.30. Il rilascio verrà effettuato dal Centro Studi Cetacei di Pescara, con la collaborazione di riserva naturale di Punta Aderci, Capitaneria di Porto e Circolo Nautico Vasto – recita il testo pubblicato online. Si comunica anche che la programmazione del festival prevista per il giorno 21 settembre alla Nuova Libreria con laboratorio “Balena di lana” a cura di Dgiraffa e la presentazione del libro “Viaggiatori Straordinari – Storie di animali e migrazioni” alla presenza dell’ornitologo Alessandro Montemaggiori, viene rinviata al mese prossimo, in occasione della giornata mondiale degli uccelli migratori, che quest’anno cade il 12 ottobre – recita la nota online sul portale web ufficiale.

