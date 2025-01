Vasto, Giorno della Memoria, le iniziative in programma a Vasto

Comune di Vasto, ultime dal sito web istituzionale:La memoria è un ponte che unisce il passato e il futuro: con questo spirito il Comune di Vasto presenta il calendario degli appuntamenti dedicati al ricordo delle vittime della Shoah. Lunedì 27 gennaio 2025, alle ore 10:00, in Piazza Rodi sarà deposta una corona d’alloro al cippo commemorativo del campo di internamento di Istonio Marina – viene evidenziato sul sito web. Sempre alle ore 10:00, alla Città del Cinema, la proiezione del film “Resistance – La voce del silenzio”, riservata agli studenti delle classi terze delle scuole medie della città. Lo stesso giorno, alle ore 21:00, al Teatro Rossetti va in scena “Shoah. Un pass per l’Olocausto”, un’opera teatrale liberamente tratta da “Incidente a Vichy ” di Arthur Miller. Lo stesso appuntamento sarà replicato, in questo caso per i soli studenti delle scuole superiori della città, il 28 gennaio alle ore 09:00 e 11:00, sempre sul palco del Teatro Rossetti – aggiunge la nota pubblicata. «La Giornata della Memoria – dichiara il sindaco, 𝗙𝗿𝗮𝗻𝗰𝗲𝘀𝗰𝗼 𝗠𝗲𝗻𝗻𝗮 – è un momento per riflettere sul passato e per non dimenticare le terribili atrocità che hanno segnato per sempre la nostra storia – viene evidenziato sul sito web. Vogliamo ribadire, in un momento complicato per il mondo, l’importanza di educare i giovani alla pace, al rispetto e alla dignità di ogni individuo – Siamo tutti chiamati a tenere viva la nostra la memoria storica, per costruire una società più giusta». «La cultura è uno degli strumenti più potenti per tramandare la memoria storica, ed è per questo che abbiamo scelto di proporre eventi diversificati per coinvolgere tutta la cittadinanza, in particolare i più giovani – aggiunge la nota pubblicata. Le iniziative previste per la Giornata della Memoria – dichiara l’assessore alla Cultura, 𝗡𝗶𝗰𝗼𝗹𝗮 𝗗𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗚𝗮𝘁𝘁𝗮 – sono pensate quindi per sensibilizzare ed educare al valore della memoria storica e dei diritti umani». «Il ricordo delle vittime della Shoah – per l’assessora alle Politiche giovanili e all’Istruzione, 𝗣𝗮𝗼𝗹𝗮 𝗖𝗶𝗮𝗻𝗰𝗶 – non è solo un dovere, ma un’opportunità per insegnare alle nuove generazioni l’importanza della memoria e dei valori di giustizia, uguaglianza e solidarietà. Attraverso le iniziative rivolte alle scuole, vogliamo offrire alle nostre studentesse e ai nostri studenti gli strumenti per comprendere la storia e sviluppare un pensiero critico che li renda cittadine e cittadini consapevoli e responsabili – precisa il comunicato. Solo conoscendo il passato si può costruire un futuro di pace».

