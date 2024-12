Vasto, Grande partecipazione all’incontro di associazioni “opportunità di crescita: raccolta fondi e progetti regionali ed europei per il territorio” a Vasto

Vasto, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:Si è svolto ieri lunedì 2 dicembre, presso la Sala Consiliare del Comune di Vasto, l’incontro “Opportunità di Crescita: Raccolta Fondi e Progetti Regionali ed Europei per il Territorio”, organizzato dall’Assessorato ai servizi sociali con il Centro Servizi per il Volontariato (CSV) Abruzzo in collaborazione con Europe Direct Chieti e altre realtà locali – L’evento, che ha visto una numerosa partecipazione di cittadini, associazioni e rappresentanti istituzionali, è stato un’importante occasione di confronto e approfondimento sulle possibilità di sviluppo e collaborazione per il territorio vastese – I lavori si sono aperti con i saluti istituzionali del sindaco di Vasto, Francesco Menna ed in collegamento online dell’assessore alle Politiche Sociali, Anna Bosco, i quali hanno sottolineato l’importanza del volontariato e delle reti associative come motore di crescita e innovazione sociale – Tra i relatori Casto Di Bonaventura, Presidente del CSV Abruzzo, che ha illustrato il ruolo del Centro Servizi nel supporto alle associazioni e nella promozione di iniziative territoriali; Sandra De Thomasis, Coordinatrice dell’area Promozione del CSV Abruzzo, che ha approfondito i servizi messi a disposizione dal centro per il sostegno al volontariato; Annalisa Michetti, rappresentante del Centro Europe Direct Chieti e Università G. D’Annunzio, che ha parlato delle opportunità offerte dai programmi europei per finanziare progetti locali e Giulia Costantino, fondatrice e partner di IDP European Consultant, che ha condiviso esperienze e strumenti pratici per accedere ai fondi regionali ed europei – precisa la nota online. Durante l’incontro, le associazioni presenti hanno avuto l’opportunità di intervenire per condividere le proprie esperienze, presentare progetti e avviare un dialogo con gli esperti presenti – aggiunge la nota pubblicata. Hanno partecipato all’incontro anche l’assessore Gabriele Barisano e la consigliera Maria Molino – riporta testualmente l’articolo online. L’evento ha rappresentato un momento di crescita e ispirazione per tutte le realtà del territorio, dimostrando come la collaborazione tra istituzioni, associazioni e cittadini possa essere una leva strategica per lo sviluppo locale – “Il Comune di Vasto ringrazia il CSV Abruzzo e gli enti coinvolti ringraziando calorosamente tutti i partecipanti per la loro presenza e per il contributo attivo alla discussione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Il successo dell’iniziativa testimonia l’importanza di creare spazi di dialogo e formazione per favorire una rete territoriale sempre più forte e coesa” hanno dichiarato il sindaco Francesco Menna e l’assessore Anna Bosco – recita il testo pubblicato online.

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, nelle ultime ore, dal Comune di Vasto e online sul portale istituzionale dell’Ente. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 12, anche sulle pagine del portale web del Comune di Vasto, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: comune.vasto.ch.it