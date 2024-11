Vasto, Il 14 novembre chiuso il plesso San Gabriele per lavori alla rete elettrica

Comune di Vasto, ultime dal sito web istituzionale:Giovedì 14 novembre Enel Distribuzione eseguirà dei lavori alla rete elettrica in alcune zone del centro di Vasto – aggiunge testualmente l’articolo online. Nell’ambito dei predetti lavori sarà interessato il tratto di Via Vittorio Alfieri, zona in cui si trova la sede distaccata denominata “Polo scolastico San Gabriele” della Scuola Secondaria di Primo Grado “R. Paolucci”;L’interruzione della erogazione elettrica per il giorno di giovedì 14 novembre non garantirà il regolare svolgimento delle attività didattiche e tecnicoamministrative da effettuarsi pertanto è disposta la chiusura del plesso – riporta testualmente l’articolo online. Ordinanaza sindacale https://servizionline – si apprende dalla nota stampa. hspromilaprod.hypersicapp.net/cmsvasto/portale/albopretorio/getfile – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. aspx?SOURCE=DB&PARAM=13721&KEY=45676

