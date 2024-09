Vasto, Il 22 settembre torna a Vasto l’appuntamento con Ambulanti in città

Vasto, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:Domenica 22 settembre, per l’intera giornata, a Vasto torna la manifestazione “Ambulanti in Città”, giunta alla sua 15ª edizione – L’appuntamento fieristico, ormai consolidato come uno dei principali di Vasto, è organizzato dalla Confcommercio di Chieti e vedrà la partecipazione di numerosi espositori e venditori ambulanti provenienti da diverse regioni – aggiunge la nota pubblicata. Le bancarelle animeranno con colori, profumi e sapori le strade di Via Giulio Cesare, Via Alessandrini, Via Sandro Pertini, Piazza Don Luigi Sturzo, Via Martiri della Violenza, Piazza Smargiassi e le strade limitrofe, trasformando l’area interessata in un variopinto mercato all’aperto – recita il testo pubblicato online. Qui i visitatori potranno trovare una vasta gamma di prodotti: dall’abbigliamento agli accessori, dall’artigianato locale ai gustosi prodotti alimentari tipici del nostro territorio – aggiunge testualmente l’articolo online. «L’appuntamento rappresenta non solo un’importante occasione per fare acquisti, ma anche un momento di aggregazione sociale e culturale, che ogni anno attira migliaia di persone – recita la nota online sul portale web ufficiale. Come Amministrazione siamo sicuri che questa sarà una giornata dedicata alla scoperta delle eccellenze del commercio ambulante, un settore che, nonostante la crescente diffusione del commercio online, mantiene intatta la sua capacità di attrarre con la varietà, la qualità e l’unicità dei prodotti offerti», ha dichiarato il sindaco Francesco Menna – si legge sul sito web ufficiale. «Questo evento, atteso con grande entusiasmo da tutta la città come avviene ogni anno, rappresenta un momento di incontro e partecipazione molto sentito dalla nostra comunità. Voglio esprimere la mia gratitudine alla Confcommercio di Chieti, che si impegna costantemente nell’organizzazione di manifestazioni così significative, e agli ambulanti, figure a cui siamo profondamente legati e che consideriamo una parte essenziale del tessuto economico e sociale della nostra realtà. È proprio grazie a iniziative di questo tipo che intendiamo non solo preservare, ma anche promuovere e valorizzare queste figure, rafforzando il legame tra territorio e commercio locale», questo il commento dell’assessore al Commercio Licia Fioravante – recita la nota online sul portale web ufficiale. Per garantire il corretto svolgimento dell’evento, dalle ore 00:00 alle ore 24:00 dello stesso giorno, verranno applicate alcune restrizioni alla circolazione in diverse aree della città. Divieto di transito e sosta, con rimozione forzata, nelle seguenti strade: Via G. Cesare, Via Alessandrini, Via S. Pertini (nel tratto tra Via Martiri della Libertà e Via Alessandrini), Piazzale Smargiassi, Piazza Don Luigi Sturzo e in Via Bachelet (nel tratto compreso tra l’ingresso alla banca BPER e Via G. Cesare). Questi divieti non si applicano ai veicoli dei partecipanti alla manifestazione, ai mezzi di polizia e a quelli di soccorso – recita il testo pubblicato online. Inoltre, su Corso Europa, sulla strada a senso unico che conduce al Tribunale di Vasto, e su Via Bachelet (nel tratto tra la banca BPER e Corso Europa), verrà istituito il senso unico di marcia per il traffico veicolare, con direzione da “Globo Calzature” verso il Tribunale, la banca BPER e l’ex McDonald’s. In Via S. Pertini (nel tratto compreso tra la rotatoria di Via M. Molino e Via Martiri della Libertà) è infine previsto il preavviso di divieto di transito con obbligo di svolta a sinistra verso Via Martiri della Libertà.

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, nelle ultime ore, dal servizio informativo del Comune di Vasto. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 08, anche sulle pagine del portale web del Comune di Vasto, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: comune.vasto.ch.it