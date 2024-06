Vasto, Il 25 giugno torna a riunirsi il Consiglio Comunale

Comune di Vasto, ultime dal sito web istituzionale:La prossima settimana torna a riunirsi il Consiglio Comunale – recita la nota online sul portale web ufficiale. A darne notizia è il Presidente Marco Marchesani – aggiunge la nota pubblicata. L’assise civica è stata convocata per il giorno 25 giugno, alle 8, in seduta di prima convocazione e alle 14 in seduta di seconda convocazione – recita la nota online sul portale web ufficiale. Questi i punti all’ordine del giorno:1. Approvazione verbali seduta precedente del 9 maggio 2023.2. Interrogazione ed Interpellanze- Interrogazione presentata dai consiglieri Amato, Notaro, Cappa e Soria in data 19.03.2024, prot. 18422,in merito all’approvazione del PEBA- Interrogazione presentata dai consiglieri Prospero, Giangiacomo e Suriani,, in data 30.05.2024, prot. 35534, avente ad oggetto: “Attraversamenti pedonali rialzati – Barriere architettoniche”.- Interrogazione presentata dai consiglieri Suriani, Prospero e Giangiacomo, in data 05.06.2024, prot. 36902, avente ad oggetto: “Disco orario Viale Duca degli Abruzzi e Via dei Conti Ricci”.- Interrogazione presentata dai consiglieri Suriani, Prospero e Giangiacomo, in data 11.06.2024, prot. 38196, in merito a “Stato di manutenzione dell’impianto sportivo comunale del Muro delle Lame”.- Interpellanza presentata dai consiglieri Giangiacomo, Suriani e Prospero, in data 17.06.2024, prot. 39492, avente ad oggetto: “ CIVETA e/o PULCHRA: perché la gestione dei rifiuti genera sempre costi superflui per i Vastesi?”.3. Approvazione aggiornamento biennale del Piano Economico Finanziario TARI 2024-2025 Comune di Vasto (CH) a seguito di validazione AGIR Abruzzo con Determinazione n.161/2024.4. Approvazione tariffe TARI 2024 a seguito di aggiornamento biennale PEF TARI 2024/2025 (Validazione AGIR Abruzzo Determinazione n. 161/2024)5. Ratifica deliberazione di Giunta comunale n.107 del 20.05.2024 ad oggetto: Variazione d’urgenza – Annualità 2024 del Bilancio di Previsione a valenza triennale 2024-2026 (ai sensi dell’art. 175, commi 4, e 5del D.Lgs. n.267/2000) afferente la realizzazione del collegamento ciclabile tra la Stazione Ferroviaria Vasto-San Salvo e Via Verde – si apprende dalla nota stampa. Ambito 1. Finanziamento PSR Abruzzo 2014-2022 Piano di Sviluppo Locale(P.S.L.) Gal Costa Dei Trabocchi6. Riconoscimento debiti fuori bilancio derivanti da sentenze, ai sensi dell’art.194, comma 1, lett. a) del D. Lgs.267/2000.

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, in giornata, dal servizio stampa del Comune di Vasto. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 08, anche mediante il sito internet del Comune di Vasto, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: comune.vasto.ch.it