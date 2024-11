Vasto, il 27 novembre torna a riunirsi il Consiglio Comunale

Vasto, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:La prossima settimana torna a riunirsi il Consiglio Comunale – si apprende dalla nota stampa. A darne notizia è il Presidente Marco Marchesani – precisa la nota online. L’assise civica è stata convocata per la giornata di mercoledì prossimo, 27 novembre, alle ore 12 in prima convocazione e alle ore 16 in seduta di seconda convocazione – Questi i punti all’ordine del giorno: 1. Approvazione verbali sedute precedenti del 27 settembre e 16 ottobre 2024.2. Interrogazione presentata dai consiglieri Suriani, Giangiacomo, Prospero in data 04.11.2024, prot. 73227, avente ad oggetto: “Consulenza esterna di 26.000 euro presso il CIVETA”.3. Variazione al bilancio di previsione finanziario 2024-2026 (art. 175, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000) per realizzazione Nuovo Presidio Ospedaliero di Vasto -Variazione DUP 2024-2026 – Variazione Piano Triennale Opere Pubbliche 2024 – 2026.4. Variazione al Bilancio di Previsione 2024-2026 ai sensi dell’art.175 del D.Lgs. 267/2000 s.m.i – precisa il comunicato. e conseguente Variazione al DUP 2024-20265. Regolamento per il rilascio di Permessi Rosa destinati alla sosta dei veicoli al servizio di donne in gravidanza e di genitori di bambini di età non superiore ai due anni con sosta limitata – Approvazione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. 6. Deliberazione di Consiglio comunale n.74 del 16.10.2024 Rettifica ed integrazioni.7. Riconoscimento debiti fuori bilancio derivanti da sentenze ai sensi dell’art. 194, comma 1, lett.a) del D.Lgs. 267/2000. ( Proposta 92)8. Riconoscimento debito fuori bilancio, ai sensi dell’art.194, comma 1) lett.a), del D.Lgs. n.267/2000 a seguito di Sentenza n. 85/24 emessa dal Giudice di Pace di Vasto – recita il testo pubblicato online. ( Proposta 93)9. Riconoscimento debiti fuori bilancio, ai sensi dell’art. 194, comma 1, lett.a) del D.Lgs. 267/2000.- sentenza del Consiglio di Stato ( Sezione Quarta) n. 6262/2024.( Proposta 94)10. Riconoscimento Debito Fuori Bilancio, ai sensi dell’art. 194, comma 1 lett.e), del D.Lgs n. 267/2000- (Proposta 95)11. Ordine del giorno presentato in data 03.09.2024, prot.n.57085, dai consiglieri Di Stefano e Molino, avente ad oggetto: “Delibera di Giunta Regionale n.509 dell’8 agosto 2024”12. Mozione presentata dai consiglieri Prospero, Suriani e Giangiacomo il 05.09.2024, prot.n.57706, avente ad oggetto: “Installazione di un sistema di count down sui semafori dotati di dispositivo T-Red nella Città di Vasto”.

Lo riporta una nota diffusa, poco fa, dal servizio stampa del Comune di Vasto. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 18, anche mediante il sito internet del Comune di Vasto, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: comune.vasto.ch.it