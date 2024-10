Vasto, Il 27 ottobre torna il Trofeo Bancarella, come cambia la viabilità

Vasto, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:L’associazione provinciale ambulanti della Confcommercio di Chieti organizza la 38esima edizione del Trofeo Bancarella – L’evento, patrocinato dal Comune di Vasto, si terrà domenica 27 ottobre 2024. In Via G. Cesare, Via Alessandrini, Via S. Pertini (nel tratto compreso tra Via Martiri della Libertà e Via Alessandrini), Piazzale Smargiassi, Piazza Don Luigi Sturzo e Via Bachelet (nel tratto tra l’ingresso della Banca BPER e Via G. Cesare), verranno istituiti il divieto di transito e il divieto di sosta con rimozione forzata, fatta eccezione per i veicoli dei partecipanti alla manifestazione e quelli di polizia e soccorso – recita il testo pubblicato online. Inoltre, nello stesso orario, su Corso Europa, sulla strada a senso unico che porta al Tribunale di Vasto e su Via Bachelet (nel tratto compreso tra l’ingresso della Banca BPER e Corso Europa), sarà istituito il senso unico di marcia, con la direzione che andrà da Corso Europa (Globo Calzature) verso il Tribunale di Vasto, Banca BPER, ex McDonald’s e di nuovo Corso Europa – si legge sul sito web ufficiale. Sempre il 27 ottobre 2024, su Via Bachelet (nel tratto tra la Banca BPER e Corso Europa), sarà istituito il divieto di sosta con rimozione coatta – si apprende dal portale web ufficiale. Infine, su Via S. Pertini (nel tratto dalla rotatoria con Via M. Molino fino a Via Martiri della Libertà) verrà installato un preavviso di divieto di transito e sarà obbligatorio svoltare a sinistra verso Via Martiri della Libertà, all’altezza dell’intersezione tra Via S. Pertini e Via Martiri della Libertà. Trofeo-Bancarella-2024-viabilita, Trofeo-Bancarella-2024—100×140 (3)

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, oggi, dal Comune di Vasto e online sul sito web del Comune. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 11, anche mediante il sito internet del Comune di Vasto, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: comune.vasto.ch.it