Vasto, IL 30 GENNAIO RIAPERTURA DEL CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE DEI SALESIANI A VASTO

Vasto, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:

Il prossimo 30 gennaio sarà riaperto il Centro di Formazione Professionale dei Salesiani di Vasto, coordinato dell’associazione CNOS/FAP REGIONE ABRUZZO. Il primo corso triennale attivato è quello per Operatore dei sistemi e dei servizi logistici. Ad annunciarlo è stato questa mattina il sindaco di Vasto Francesco Menna nel corso di una conferenza stampa nella Sala del Gonfalone in Municipio – riporta testualmente l’articolo online. Erano presenti tra gli alti i consiglieri regionali Sabrina Bocchino, Manuele Marcovecchio e Pietro Smargiassi, gli assessori Anna Bosco, Paola Cianci, Alessandro d’Elisa, Carlo Della Penna e Licia Fioravante, la consigliera comunale Maria Molino, il direttore del Centro di Formazione Gioacchino Passafari, il Direttore del CNOSFAP di Ortona Benedetto D’Angelo, Don Massimiliano Dragani incaricato dell’oratorio dei Salesiani e Don Alvaro Forcellini Direttore dell’Opera Don Bosco di Vasto – Grande soddisfazione è stata espressa dal sindaco di Vasto Francesco Menna per la riapertura del Centro di Formazione Professionale e soprattutto per l’attivazione del corso triennale gratuito che consentirà di contrastare la dispersione scolastica, ma soprattutto permetterà a molti giovani del territorio di inserirsi nel mondo del lavoro – “Quest’opportunità rappresenta – ha detto il sindaco Menna – un passo significativo per tutti coloro che ambiscono a una formazione professionale di qualità, con la prospettiva di avere lavoro” I consiglieri regionali Sabrina Bocchino, Manuele Marcovecchio e Pietro Smargiassi hanno sottolineato che è stato importante lavorare tutti insieme per raggiungere l’obiettivo senza pensare alle bandiere ma solo ad ottenere il finanziamento che ha consentito al territorio di riattivare il corso – aggiunge testualmente l’articolo online. “Siamo lieti di annunciare che il centro è stato riaccreditato – riporta testualmente l’articolo online. Il Corso, è l’unico progetto approvato per la Provincia di Chieti, è rivolto a coloro che hanno conseguito il diploma di scuola secondaria di primo grado (licenza media) e anche a chi ha superato i 17 anni di età. Il corso permetterà non solo di assolvere all’obbligo scolastico e formativo, ma garantirà anche il conseguimento di un attestato di qualifica professionale, arricchito da un’esperienza di stage nelle aziende” ha dichiarato Gioacchino Passafari direttore del Centro di Formazione Professionale Salesiana . “La modalità duale dei percorsi offre ulteriori vantaggi, con la possibilità di stipulare contratti di apprendistato di primo livello, – ha aggiunto il Direttore del CNOSFAP di Ortona Benedetto D’Angelo – fornendo ai partecipanti un’esperienza pratica nel mondo del lavoro”. “E’ stata importante la sinergia per riaprire il centro – recita il testo pubblicato online. Ci auspichiamo che – ha concluso Don Massimo – questa collaborazione continui”. Le iscrizioni sono aperte fino al 10 febbraio – recita il testo pubblicato online. Contatti: – Telefono: 0873.440030 / 375.6229701 – Indirizzo: Via San Domenico Savio 1, 66054 – Vasto (CH) – Email: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo – recita il testo pubblicato online. document.getElementById(‘cloakc389e617bb94c73e672e18f2af953c0e’).innerHTML = ”; var prefix = ‘ma’ + ‘il’ + ‘to’; var path = ‘hr’ + ‘ef’ + ‘=’; var addyc389e617bb94c73e672e18f2af953c0e = ‘segreteria – si apprende dal portale web ufficiale. vasto’ + ‘@’; addyc389e617bb94c73e672e18f2af953c0e = addyc389e617bb94c73e672e18f2af953c0e + ‘cnos-fap’ + ‘.’ + ‘it’; var addy_textc389e617bb94c73e672e18f2af953c0e = ‘segreteria – si apprende dal portale web ufficiale. vasto’ + ‘@’ + ‘cnos-fap’ + ‘.’ + ‘it’;document.getElementById(‘cloakc389e617bb94c73e672e18f2af953c0e’).innerHTML += ‘‘+addy_textc389e617bb94c73e672e18f2af953c0e+”; – Sito Web: [www.cnos-fapabruzzo – it](www.cnos-fapabruzzo – aggiunge testualmente l’articolo online. it) – Orari di apertura: lun-sab 08:00-14:00

Il prossimo 30 gennaio sarà riaperto il Centro di Formazione Professionale dei Salesiani di Vasto, coordinato dell’associazione CNOS/FAP REGIONE ABRUZZO. Il primo corso triennale attivato è quello per Operatore dei sistemi e dei servizi logistici. Ad annunciarlo è stato questa mattina il sindaco di Vasto Francesco Menna nel corso di una conferenza stampa nella Sala del Gonfalone in Municipio – riporta testualmente l’articolo online. Erano presenti tra gli alti i consiglieri regionali Sabrina Bocchino, Manuele Marcovecchio e Pietro Smargiassi, gli assessori Anna Bosco, Paola Cianci, Alessandro d’Elisa, Carlo Della Penna e Licia Fioravante, la consigliera comunale Maria Molino, il direttore del Centro di Formazione Gioacchino Passafari, il Direttore del CNOSFAP di Ortona Benedetto D’Angelo, Don Massimiliano Dragani incaricato dell’oratorio dei Salesiani e Don Alvaro Forcellini Direttore dell’Opera Don Bosco di Vasto – aggiunge testualmente l’articolo online.

Grande soddisfazione è stata espressa dal sindaco di Vasto Francesco Menna per la riapertura del Centro di Formazione Professionale e soprattutto per l’attivazione del corso triennale gratuito che consentirà di contrastare la dispersione scolastica, ma soprattutto permetterà a molti giovani del territorio di inserirsi nel mondo del lavoro – recita il testo pubblicato online. “Quest’opportunità rappresenta – ha detto il sindaco Menna – un passo significativo per tutti coloro che ambiscono a una formazione professionale di qualità, con la prospettiva di avere lavoro”

I consiglieri regionali Sabrina Bocchino, Manuele Marcovecchio e Pietro Smargiassi hanno sottolineato che è stato importante lavorare tutti insieme per raggiungere l’obiettivo senza pensare alle bandiere ma solo ad ottenere il finanziamento che ha consentito al territorio di riattivare il corso –

“Siamo lieti di annunciare che il centro è stato riaccreditato – recita il testo pubblicato online. Il Corso, è l’unico progetto approvato per la Provincia di Chieti, è rivolto a coloro che hanno conseguito il diploma di scuola secondaria di primo grado (licenza media) e anche a chi ha superato i 17 anni di età. Il corso permetterà non solo di assolvere all’obbligo scolastico e formativo, ma garantirà anche il conseguimento di un attestato di qualifica professionale, arricchito da un’esperienza di stage nelle aziende” ha dichiarato Gioacchino Passafari direttore del Centro di Formazione Professionale Salesiana .

“La modalità duale dei percorsi offre ulteriori vantaggi, con la possibilità di stipulare contratti di apprendistato di primo livello, – ha aggiunto il Direttore del CNOSFAP di Ortona Benedetto D’Angelo – fornendo ai partecipanti un’esperienza pratica nel mondo del lavoro”.

“E’ stata importante la sinergia per riaprire il centro – Ci auspichiamo che – ha concluso Don Massimo – questa collaborazione continui”.

Le iscrizioni sono aperte fino al 10 febbraio – aggiunge testualmente l’articolo online.

Contatti:

– Telefono: 0873.440030 / 375.6229701

– Indirizzo: Via San Domenico Savio 1, 66054 – Vasto (CH)

– Email: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo – document.getElementById(‘cloakc389e617bb94c73e672e18f2af953c0e’).innerHTML = ”; var prefix = ‘ma’ + ‘il’ + ‘to’; var path = ‘hr’ + ‘ef’ + ‘=’; var addyc389e617bb94c73e672e18f2af953c0e = ‘segreteria – viene evidenziato sul sito web. vasto’ + ‘@’; addyc389e617bb94c73e672e18f2af953c0e = addyc389e617bb94c73e672e18f2af953c0e + ‘cnos-fap’ + ‘.’ + ‘it’; var addy_textc389e617bb94c73e672e18f2af953c0e = ‘segreteria – vasto’ + ‘@’ + ‘cnos-fap’ + ‘.’ + ‘it’;document.getElementById(‘cloakc389e617bb94c73e672e18f2af953c0e’).innerHTML += ‘‘+addy_textc389e617bb94c73e672e18f2af953c0e+”;

– Sito Web: [www.cnos-fapabruzzo – it](www.cnos-fapabruzzo – riporta testualmente l’articolo online. it)

– Orari di apertura: lun-sab 08:00-14:00

Lo riporta una nota diffusa, poco fa, dal servizio informativo del Comune di Vasto. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 12, anche mediante il sito internet del Comune di Vasto, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: comune.vasto.ch.it