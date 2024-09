Vasto, Il dipinto dell’Ulisse riprenderà vita attraverso l’arte e la creatività di otto studenti

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di Vasto attraverso il portale web istituzionale:Questa mattina nella Sala Consiliare Giuseppe Vennitti del Comune di Vasto il sindaco Francesco Menna e l’assessore ai Lavori Pubblici Licia Fioravante hanno annunciato una iniziativa che coinvolgerà gli studenti della scuola Paolucci di Vasto per realizzare nuovamente l’Ulisse, il disegno che campeggiava su uno dei muri della scuola recentemente abbattuta – si apprende dal portale web ufficiale. All’incontro erano presenti anche gli assessori Anna Bosco, Paola Cianci, Alessandro d’Elisa, Carlo Della Penna, la dirigente scolastica Eufrasia Fonzo, il professor Orlando Raspa, l’artista Nicola D’Adamo e le studentesse Emma Pratese e Lorena Centorami – precisa il comunicato. “Abbiamo ricevuto diverse sollecitazioni per salvare il dipinto – ha sottolineato il sindaco Francesco Menna – ma non essendo stato realizzato su un pannello ma direttamente sul muro l’operazione, che richiedeva la spesa di circa 80 mila euro, non era garantita – viene evidenziato sul sito web. Pertanto è stato stabilito di realizzarlo nuovamente”. “Il progetto sarà coordinato dal Professor Raspa che ha offerto la sua preziosa disponibilità. L’esigenza al momento – ha detto l’assessore Licia Fioravante – è quella di restituire alla città una nuova scuola sicura, dove poter far studiare i nostri ragazzi – precisa il comunicato. L’idea del dipinto riprenderà vita attraverso l’arte e la creatività di giovani studenti e consentirà di mantenere un legame con il passato e avere uno sguardo verso il futuro e la modernità. Parallelamente abbiamo ritenuto giusto dare ascolto a tutte quelle persone che avevano a cuore il dipinto e mostrare il nostro affetto e la nostra stima al suo autore, il professor Nicola D’Adamo”. Il professor Raspa ha evidenziato che l’opera sarà realizzata su tela da otto studenti, presso l’istituto Figlie della Croce – recita la nota online sul portale web ufficiale. Il laboratorio sarà aperto al pubblico per consentire la partecipazione della cittadinanza – viene evidenziato sul sito web. Il termine della realizzazione è previsto per la fine dell’anno 2025. Non appena la nuova scuola sarà completata il disegno, sarà allestito insieme ad una piccola riproduzione del disegno originale – L’assessore Anna Bosco, che ha seguito la vicenda nella sua precedente delega all’edilizia scolastica, ha ricordato che i tecnici degli uffici hanno sempre ascoltato gli appelli relativi al dipinto – recita il testo pubblicato online. Inoltre ha espresso soddisfazione per la soluzione trovata – L’assessore all’Istruzione Paola Cianci ha dichiarato che chi partecipa a questo progetto vivrà un’esperienza speciale – si apprende dalla nota stampa. “Ognuno di noi – ha detto l’assessore Cianci – deve tirar fuori il meglio da questa circostanza – si legge sul sito web ufficiale. Grazie alla Preside per aver risolto la questione nell’unica maniera possibile”. L’assessore d’Elisa ha concluso che l’opera rimane riprodotta anche in formato digitale pertanto non è mai morta e mai morirà. “Le generazioni lavorano per il bene della città e per preservare l’arte – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Vasto – ha concluso la dirigente scolastica Eufrasia Fonzo è ricca di tesori, talvolta anche all’interno di una scuola”. Soddisfatto anche l’artista Nicola D’Adamo per il progetto che vede coinvolti dei giovani – precisa la nota online.

