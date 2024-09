Vasto, In vigore l’ordinanza contro l’abbandono di rifiuti a Vasto

Vasto, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:Pubblicata e già in vigore l’ordinanza sindacale (n. 56 del 19/09/2024) che mira a contrastare l’abbandono indiscriminato dei rifiuti nel territorio comunale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Nel provvedimento, disponibile sull’albo pretorio del Comune, si evidenzia come l’abbandono di rifiuti comprometta il decoro urbano, crei problemi igienico-sanitari e comporti costi aggiuntivi per l’Ente – recita la nota online sul portale web ufficiale. Viene stabilita l’applicazione di sanzioni penali e amministrative con multe fino a 10 mila euro e la possibilità di sequestrare i veicoli coinvolti, come spiegato nel corso di una conferenza stampa mercoledì scorso – recita il testo pubblicato online.

Lo riporta una nota diffusa, poco fa, dal Comune di Vasto e online sul sito web del Comune. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 08, anche sulle pagine del portale web del Comune di Vasto, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: comune.vasto.ch.it