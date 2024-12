Vasto, Inaugurata a Vasto la nuova sede dell’ITS MOST Academy

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di Vasto attraverso il portale web istituzionale:Questa mattina il sindaco di Vasto Francesco Menna e l’assessora alle Politiche giovanili e all’Istruzione Paola Cianci hanno preso parte alla cerimonia di inaugurazione della nuova sede dell’I.T.S. MOST Academy a Vasto, presso l’I.I.S. E. Mattei – precisa la nota online. Con una superficie complessiva di oltre cento metri quadri, saranno disponibili due aule laboratoriali – precisa la nota online. Si ricorda che le iscrizioni sono ancora aperte fino al 15 dicembre – Il corso biennale, di 1800 ore, prevede 650 ore di tirocinio aziendale e apprendistato necessari ad avvicinare i giovani alle competenze richieste dal mondo del lavoro – Il nuovo corso, è reso a titolo gratuito, finanziato dal PNRR, ed è aperto a tutti i giovani diplomati con età fino a 29 anni, che potranno usufruire anche di borse di studio annuali del valore massimo di 6 mila euro – aggiunge testualmente l’articolo online. «Bravi perché siete riusciti ad attivare un corso che ha una grande attinenza con la realtà del vastese e ringrazio – ha detto il sindaco Menna – tutti coloro che lo hanno reso possibile – È importante formarsi, specializzarsi sulle professionalità e sulle materie – si apprende dalla nota stampa. I corsi devono essere connaturati alle vocazioni del territorio – aggiunge testualmente l’articolo online. Vasto ha un porto ed è una garanzia per le imprese del territorio per cui un corso di questo tipo non solo ci consente di avere in futuro dei professionisti sul sistema dei trasporti e della logistica».«L’ITS rappresenta una strategia vincente che rafforza la rete tra politiche d’istruzione, formazione e lavoro – dichiara l’assessora alle Politiche Giovanili e all’Istruzione, Paola Cianci – con quelle industriali del nostro territorio che richiedono figure sempre più specializzate in settori innovativi quali quello turistico, digitale, tecnologico e della sostenibilità in generale – si apprende dalla nota stampa. L’Academy favorisce il percorso di avvicinamento al mondo del lavoro attraverso tirocini nelle aziende locali che utilizzano sempre di più l’intermodalità negli spostamenti di merci e persone, con mezzi di trasporto alternativi a quello su gomma – si legge sul sito web ufficiale. I ragazzi e le ragazze, che vivono in un’area geografica come la nostra, che vanta il porto e la Via Verde, meritavano questa opportunità di studi e per questo ringrazio il dirigente scolastico Nino Fuiano, il presidente della Fondazione Alfonso Di Fonzo e tutti e tutte coloro che hanno lavorato per raggiungere questo importante obiettivo».

