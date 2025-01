Vasto, Interruzione della fornitura idrica non differibile nel Comune di Vasto

Vasto, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:A seguito di un lavoro urgente di riparazione alla rete idrica principale in località Palombari, che potrebbe arrecare disagio e/o pericolo a persone o cose, si necessita di un intervento di interruzione della fornitura non differibile nel Comune di Vasto – aggiunge testualmente l’articolo online. Zone: Via Madonna dell’Asilo, Via Conti Ricci, Corso Mazzini, Via Marco Polo, Via Giulio Cesare, Corso Europa, Via San Giovanni da Capestrano – riporta testualmente l’articolo online. Chiusura fino a conclusione dei lavori, alle ore 14.00 di oggi, 07.01.2025. Lo comunica Sasi spa – si apprende dal portale web ufficiale.

