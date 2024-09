Vasto, Modifiche alla viabilità il 25 settembre 2024

Vasto, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:Il 25 settembre 2024, in occasione della partita di calcio tra le squadre Pro Vasto e San Salvo, valida per il Campionato Regionale di Eccellenza, ci saranno dei cambiamenti alla circolazione dei veicoli. Il transito e la sosta saranno vietati in Piazzale Remo Gaspari dalle ore 12:00 alle ore 17:30 e sarà in vigore il divieto di sosta su entrambi i lati di Via Tobruk e Via San Michele (nel tratto compreso tra Piazzale Remo Gaspari e la rotonda di Via Tobruk). Sempre dalle ore 12:00 alle ore 17:30 del 25 settembre 2024, senso unico di marcia su Via San Michele, nel tratto tra Piazzale Remo Gaspari e Via del Giglio, con divieto di accesso all’intersezione con Largo Manganelli – precisa la nota online. Su Via delle Croci, nel tratto compreso tra Via Tobruk e Via G. Rulli, verrà imposto il senso unico di marcia – viene evidenziato sul sito web. Inoltre è prevista la svolta a destra su Via D’Avalos all’intersezione con Via San Michele – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Su Largo Manganelli sarà obbligatorio svoltare a sinistra all’incrocio con Via San Michele, così come all’intersezione tra Via San Michele e Via del Giglio – riporta testualmente l’articolo online. Nella stessa fascia oraria, in data 25 settembre 2024, sarà vietata la sosta con rimozione forzata su Via Aragona, tra il muro perimetrale dello stadio e Via D’Avalos.

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, nelle ultime ore, dal servizio informativo del Comune di Vasto. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 07, anche mediante il sito internet del Comune di Vasto, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: comune.vasto.ch.it