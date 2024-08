Vasto, Modifiche alla viabilità in occasione della Coppa Italia di Eccellenza

Vasto, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:Con ordinanza n. 290 del 22 agosto 2024, per il giorno 25 agosto 2024, presso lo stadio comunale “Aragona” dalle ore 13:00 alle ore 19:30, saranno applicati i seguenti provvedimenti: – Piazzale Remo Gaspari: divieto di transito (eccetto autorizzati e mezzi di soccorso e polizia) e divieto di sosta con rimozione coatta, con l’area debitamente delimitata da barriere – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. – Via Tobruk: divieto di sosta su entrambi i lati, con rimozione coatta, eccetto per i mezzi di soccorso, polizia e veicoli autorizzati dagli operatori di Pubblica Sicurezza – – Via Aragona: divieto di sosta con rimozione coatta nell’area di fronte al Palazzo Aragona, dall’ingresso dello stadio fino a Via D’Avalos. – Via delle Croci: istituzione di un senso unico di marcia, con relativo senso vietato all’intersezione con Via G. Rulli e Via del Giglio – Queste misure mirano a facilitare l’afflusso e il deflusso del pubblico e a garantire la sicurezza durante l’evento –

