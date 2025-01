Vasto, Modifiche alla viabilità in Via Naumachia e strade limitrofe

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di Vasto attraverso il portale web istituzionale:Per lavori in corso in Via Naumachia si comunica che fino al 31/12/2025 sono in vigore le seguenti restrizioni – precisa la nota online. In Via Naumachia (dalla fine dell’area pedonale a Via Machiavelli), è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati – In Via Naumachia (da Via Machiavelli a Viale D’Annunzio) è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata sul lato sinistro – aggiunge testualmente l’articolo online. In Via Boccaccio (da Via Naumachia a Via Giulia) sono istituiti il divieto di transito e il divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati – In Via Ugo Foscolo (da Via Giusti alla fine dell’area pedonale di Via Naumachia) è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata sul lato sinistro – riporta testualmente l’articolo online.

