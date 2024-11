Vasto, modifiche alla viabilità nei pressi dello stadio Aragona il 17 novembre 2024

Comune di Vasto, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:Il 17 novembre 2024, alle 14:30, nello stadio “Aragona” si terrà l’incontro di calcio del campionato regionale di Eccellenza tra le squadre “Pro Vasto” e “Castelnuovo Vomano”. Per agevolare l’afflusso e il deflusso del pubblico e garantire il passaggio dei mezzi di polizia e soccorso, è stata emessa un’ordinanza che stabilisce, dalle ore 11:30 alle 17:00, il divieto di transito e sosta (eccetto per autorizzati e mezzi di soccorso e polizia) in Piazzale Remo Gaspari – Solo divieto di sosta, invece, in Via Tobruk e in Via Aragona – si legge sul sito web ufficiale.

