Vasto, Nel 2025 a Vasto torna il VAM: astrofisici da tutto il mondo per due settimane di studio e approfondimento

Vasto, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:A Giugno del 2025 Vasto ospiterà per il secondo anno, il Vasto Accretion Meeting, VAM 2025, un grande evento organizzato da Durham University, INAF – Osservatorio Astronomico di Capodimonte Napoli, con il Patrocinio del Comune di Vasto – riporta testualmente l’articolo online. Il VAM è un importante convegno internazionale che vede la presenza di astrofisici da tutto il mondo che si riuniranno a Vasto per discutere delle ultime scoperte scientifiche dell’Astrofisica moderna – si legge sul sito web ufficiale. Durante le settimane dei lavori congressuali è previsto come già successo anche per il 2023, un evento pubblico e divulgativo aperto a tutti in lingua italiana, con la presenza di alcune personalità di spicco dell’Astrofisica italiana – si apprende dal portale web ufficiale. Il Congresso avrà ampio respiro internazionale – I partecipanti, circa 240, arriveranno a Vasto sia da paesi europei che da oltreoceano: Stati Uniti, Giappone, Sud America, Sud Africa e Australia – Durante la prima settimana dei lavori congressuali il convegno riunirà esperti di tutti i tipi di sistemi binari interattivi compatti nella nostra galassia, mentre la seconda settimana verranno approfonditi temi sull’accrescimento nei buchi neri super massicci al centro di galassie lontane – recita la nota online sul portale web ufficiale. L’evento coprirà sia gli aspetti teorici che osservativi, favorendo il confronto tra esperti su processi che si sviluppano su scale enormemente diverse di dimensione e massa, offrendo un’opportunità unica per esplorare connessioni tra fenomeni locali e quelli a livello cosmico – aggiunge testualmente l’articolo online. “Siamo onorati per questa nuova attestazione di fiducia da parte della commissione scientifica internazionale che promuove un evento di tale rilevanza” hanno dichiarato il sindaco Francesco Menna e l’assessore alla Cultura e al Turismo Nicola Della Gatta – si apprende dal portale web ufficiale. “Contiamo di ripetere la bellissima esperienza della prima edizione che ci fece raggiungere un risultato prestigioso in termini di capacità di accoglienza dell’intero sistema della ricettività cittadina”. “Palazzo d’Avalos – ha concluso l’assessore Della Gatta – diventerà sempre più, grazie ad iniziative di notevole importanza come questa, il centro della vita culturale e della socialità cittadina – si legge sul sito web ufficiale. I corposi investimenti che, unitamente al Ministero della Cultura ed alla Soprintendenza, sono in corso di definizione, ci consegneranno una residenza marchesale riqualificata, pienamente accessibile, con spazi rinnovati e polifunzionali: sarà quindi un polo attrattivo anche per il turismo congressuale capace di ospitare eventi di livello internazionale come il VAM”. Per informazioni: COMMA SRL 0873 378499.

