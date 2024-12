Vasto, Nell’Aula Consiliare del Comune di Vasto il tradizionale scambio degli auguri natalizi

Comune di Vasto, ultime dal sito web istituzionale:Oggi, 20 dicembre 2024, l’Aula Consiliare del Comune di Vasto ha ospitato il tradizionale scambio degli auguri natalizi – precisa il comunicato. L’appuntamento, che ha visto la partecipazione dei dipendenti comunali e dei giornalisti, è stato aperto dai saluti del presidente del Consiglio Comunale Marco Marchesani, seguiti dal brano “Ave Maria” cantato da Oriana Ciccotosto con l’accompagnamento musicale di Andrea Di Pietro (violino) e del maestro Pino Borromeo (tastiera) della Scuola Civica Musicale di Vasto – riporta testualmente l’articolo online. A seguire sono stati premiati con una targa due agenti della Polizia Locale, Massima Di Paolo e Roberto Calvano, per il ritrovamento della signora Liliana Grazia Menna – si apprende dal portale web ufficiale. A seguire, una targa è stata consegnata ad Anastasia Massone, mente creativa del brand di magliette “Sparagn e Cumbarisc”. Anastasia ha poi ricevuto un attestato di merito per l’impegno profuso durante l’emergenza Covid-19. Nel 2020, infatti, ha raccolto 149mila euro che poi sono stati donati per acquistare attrezzature per il reparto di terapia intensiva dell’ospedale di Vasto – Il sindaco Francesco Menna ha colto l’occasione per anticipare alcuni degli obiettivi fissati per il nuovo anno – recita il testo pubblicato online. «Il 2025 – ha detto il primo cittadino nel suo discorso – vedrà il completamento di alcuni dei cantieri aperti negli ultimi mesi – precisa il comunicato. Tre saranno le novità principali del nuovo anno: la nascita dello Sportello Unico delle Attività Produttive, la creazione di una task force per la lotta all’evasione e la costituzione di una squadra per il miglioramento della pubblica illuminazione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Inoltre, nel prossimo anno, andranno in scadenza diversi mutui che sono stati accesi per onorare la montagna di debiti provenienti dal passato, ciò significa che sarà possibile affrontare il futuro con maggiore serenità . Ringrazio – ha aggiunto il sindaco – tutti gli assessori, lo staff e i dipendenti che con dedizione, spirito di iniziativa e orientamento agli obiettivi, quotidianamente lavorano per la città. A loro dico: siate orgogliosi di lavorare in questa grande famiglia che è il Comune di Vasto – Mi e ci siete stati vicino in questo entusiasmante viaggio carico di emozioni – aggiunge la nota pubblicata. Auguri di cuore». Le note di “A Change is gonna come”, la voce di Tatiana Guidone e l’accompagnamento musicale del maestro Pino Borromeo (piano) e del maestro Ivano Sabatini (basso) della Scuola Civica Musicale di Vasto, hanno chiuso l’incontro – recita il testo pubblicato online.

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, in giornata, dal servizio informativo del Comune di Vasto. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 14, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di Vasto, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: comune.vasto.ch.it