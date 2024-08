Vasto, Notte Rosa 2024 a Vasto Marina: tutti gli eventi

Vasto, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:Giovedì 8 agosto ritorna la Notte Rosa a Vasto Marina con un palinsesto di eventi durante tutta la giornata – Dopo il successo del Ferroluglio e in attesa di festeggiare insieme il Ferragosto l’8 agosto sarà una giornata unica e ricca di iniziative – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Si partirà dal pomeriggio con una veleggiata gratuita sulla nostra costa offerta dal Circolo Nautico di Vasto e si proseguirà entrando nel vivo dell’evento dalle 18:00 con gli spazi dedicati alle famiglie e ai bambini con aperitivi e spettacoli anche per i più piccoli.A seguire diverse iniziative dei locali privati con cene spettacolo e concerti che si protrarranno per tutta la notte, accompagnati dal grande mercatino di artigianato e prodotti tipici presente lungo tutto il tratto del Lungomare Cordella che aprirà alle ore 19 insieme all’esposizione di auto tuning nel parcheggio antistante la bagnante – Non solo, tanti anche gli artisti itineranti che sarà possibile incontrare lungo le strade come i Carioca e i Pink puffer. Anche quest’anno molta importanza è stata data alla sicurezza, attraverso la predisposizione di più di cinquanta addetti alla sicurezza sparsi in tutta Vasto Marina e l’allocazione di tre ambulanze diverse in punti strategici dell’evento – recita il testo pubblicato online. “Torna a Vasto Marina il consueto appuntamento con la Notte Rosa, l’evento che da anni “ ha detto il sindaco Francesco Menna “coinvolge adulti e bambini nella notte più lunga dell’estate – recita la nota online sul portale web ufficiale. Un cartellone ricco di eventi che si svolgeranno nelcuore di Vasto Marina”.“Musica, spettacolo e tanto divertimento saranno i protagonisti della Notte Rosa, l’iniziativa” ha detto l’assessore al Turismo Nicola Della Gatta, “promossa dal Comune di Vasto con il Consorzio Vivere Vasto Marina – si apprende dal portale web ufficiale. Sarà una serata ricca di eventi che coinvolgerà residenti e turisti”.“Come Consorzio siamo alla quattordicesima edizione e ringraziamo gli sponsor che ci supportano, il Comune, le forze dell’ordine e tutti i nostri collaboratori che saranno al lavoro in questa lunga giornata – viene evidenziato sul sito web. Anche per quest’edizione abbiamo voluto anticipare l’inizio della festa per poter ospitare famiglie e bambini, salvo poi continuare fino al mattino con un ricco programma di eventi che si concluderà all’alba con il concerto jazz sul pontile di Le chat Rouge” le parole di Piergiorgio Molino, presidente del consorzio Vivere Vasto Marina Gli eventi in programma:h 15:30 Veleggiata sulla costa (per info e prenotazioni contattare Circolo Nautico)h 17:00 Area gonfiabili e lasergame – Piazza Rodih 17:00 Cinzia Corti e caccia al tesoro dei sassi – Lungomare Cordellah 19:00 Baby dance e Miniclub – Palco 1 (davanti La bagnante)h 19:00 Spettacolo di Cabaret magico – Palco 3 (via Zara)h 19:00 Animazione by Scacciapensieri e gonfiabili – Gelateria Dolcevita/Ippocampoh 19:00 Mercatino “la via dei sapori e dei saperi” – Lungomare CordellaLetture e giochi per bimbiMusica e Intrattenimento:h 16:30 Aperitivo e Dj Set Gianluca De Tiberis – Fuoribordoh 18:30 Aperitivo + DJ Stalf – Hotel Acquarioh 19:00 Histonium Wheels&Waves (esposizione auto tuning) – area Bagnanteh 19:00 Aperitivo e cena in giardino – La Ciucculellah 19:30 Compleanno Dolcevita – Gelateria Dolcevitah 19:30 Acconciature e pink makeup – Tagliati per il successoh 20:00 Pinse pokè e music selection – Fuso Fish and moreh 21:00 Live music Deverga – Le veleh 21:00 Musica live I Folli e a seguire Dj set e animazione Splash animazione – Palco 6 (LoungeCafè)h 21:00 Quelli che i ‘90/2000, a seguire Sapore di mare e Tumbadee – Palco 9 (piazza dellaguardia costiera)h 21:00 Live music Arditi instabili – Dj set Luigi Peluzzo, Enzo Fioretti, il sax di Max Padoan, voiceRoby Rasino e Circus show – Palco 5 (Lungomare Cordella)h 21:00 Live music Comedì, a seguire Dj Andrea Ferrara – Dolcevita/Ippocampoh 21:00 Dj set Giovanni Annese – Palco 2 (incrocio via Zara)h 22:00 LPDM e a seguire DJ Luigi Cicchini, Mirko Di Santo, Vocal Gioveejay – Palco 4 (VialeDalmazia)h 22:30 Live Citylife,a seguire DJ set by Antonio Altieri party ’90 – Bar Il pontileh 22:00 Vasto Marina #INTHAHOUSE –Mimì Bordomareh 23:00 Dj set dj Fioravante, Abbothevoice, Gallucci – Sabbia d’oroh 6:00 Concerto live Le chat Rouge – PontileTutti gli eventi e le iniziative sono consultabili dal link https://viverevastomarina – net/notte-rosa-2024/dove sarà possibile visualizzare l’elenco completo degli eventi e le informazioni riguardanti le navette messe a disposizione per l’occasione

