Vasto ospita la mostra fotografica “Sorrisi dal Mondo”

Comune di Vasto, ultime dal sito web istituzionale:Dal 23 al 29 dicembre 2024, dalle 17:30 alle 20:30, la Sala Mattioli di Vasto sarà la cornice della mostra fotografica “Sorrisi dal Mondo”, organizzata dall’ associazione “Vita e Solidarietà” per celebrare 25 anni di impegno umanitario in Sri Lanka e nella Repubblica Democratica del Congo – recita il testo pubblicato online. La mostra, curata dal presidente dell’associazione Ottavio Antenucci , presenterà una selezione di immagini toccanti scattate durante i suoi viaggi annuali – aggiunge la nota pubblicata. Attraverso i volti dei bambini immortalati, il percorso fotografico offrirà ai visitatori uno sguardo autentico sulle storie e le esperienze che hanno caratterizzato le attività dell’associazione, tra cui l’importante lavoro di promozione delle adozioni a distanza nonché il sostegno all’istruzione come motore di riscatto sociale – «La mostra “Sorrisi dal Mondo” – secondo il sindaco Francesco Menna e l’assessore alla Cultura Nicola Della Gatta -è un esempio concreto di come la solidarietà e il volontariato possano costruire ponti tra culture diverse e distanti nonché migliorare la vita di tante persone – recita la nota online sul portale web ufficiale. Siamo molto felici di ospitare un evento che celebra i valori dell’impegno sociale».

