Vasto premia Joe Delle Donne, ambasciatore delle qualità dell’Abruzzo in Australia

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di Vasto attraverso il portale web istituzionale:Oggi, 9 ottobre 2024, l’Amministrazione comunale di Vasto ha consegnato una targa di riconoscimento a Joe Delle Donne, cittadino abruzzese emigrato nel 1961 da Fresagrandinaria, in segno di apprezzamento per il suo impegno nel portare le qualità dell’Abruzzo in Australia, dove ha lavorato ben 35 anni come amministratore nella città di Canning. Il sindaco Francesco Menna e l’assessore ai Gemellaggi Carlo Della Penna hanno dichiarato: «Siamo orgogliosi di riconoscere l’importante contributo di Joe Delle Donne, che con la sua storia di vita e il suo proficuo lavoro di amministratore ha tenuto alto il nome della nostra Regione – Il suo esempio dimostra il forte e virtuoso legame che unisce gli abruzzesi nel mondo alle proprie radici, una connessione che desideriamo coltivare e valorizzare sempre più. Oggi, con lui, abbiamo iniziato a definire gli aspetti logistici della nostra prossima visita prevista nel mese di gennaio in Australia, Paese a cui siamo legati dal 1989 grazie al gemellaggio con Perth».

