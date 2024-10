Vasto, Presentato il progetto del sistema di monitoraggio della qualità dell’aria

Comune di Vasto, ultime dal sito web istituzionale:È stato battezzato “Ido” e promette di fornire dati aggiornati e supporto accurato per tutelare la salute dei cittadini e promuovere il territorio – recita il testo pubblicato online. Il progetto della nuova rete di monitoraggio della qualità dell’aria di Vasto è stato presentato oggi, 3 ottobre 2024, in Municipio – Cinque apparati wireless, alimentati da luce solare e posizionati su pali della luci in punti strategici del territorio comunale (zona industriale, via Incoronata, Pagliarelli, Piazza Verdi e via Ciccarone), monitorano ogni quindici minuti PM1, 2.5, 4, 10, umidità e temperatura – si legge sul sito web ufficiale. «Presteremo particolare attenzione ad alcune aree della città, come la zona industriale, tenendo presente che l’inquinamento da polveri è causato da diversi fattori – precisa il comunicato. Effettueremo un’analisi approfondita della situazione basata su dati oggettivi e precisi che saranno disponibili per il pubblico tra circa sei mesi sull’app Ido-Wiseair, ma possiamo anticipare che sono decisamente confortanti – precisa il comunicato. Colgo l’occasione per ringraziare i miei colleghi della Giunta per la collaborazione», dichiara l’assessore all’Ambiente Gabriele Barisano – recita il testo pubblicato online. «Le stazioni delle agenzie regionali sono tecnologicamente avanzate, ma le loro dimensioni ne rendono difficile una distribuzione capillare sul territorio – I dati che raccoglieremo saranno certificati, accurati e ottenuti da punti di interesse strategici designati insieme agli uffici del Comune di Vasto», commenta Andrea Bassi, co-fondatore di Wiseair. Hanno partecipato alla presentazione il vicesindaco Licia Fioravante, l’assessore all’Ambiente Gabriele Barisano, l’assessore alla Sicurezza Carlo Della Penna, l’assessore ai Servizi manutentivi Alessandro D’Elisa, la consigliera comunale Maria Molino, la dirigente Francesca Gizzarelli e la p.o – recita il testo pubblicato online. Cinzia Travaglini.

