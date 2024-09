Vasto, Sabato 28 settembre l’appuntamento con “Urban Nature” nella Riserva Marina di Vasto

Vasto, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:A Vasto è in programma, sabato 28 settembre, una festa che promette di svelare quanta natura c’è a portata di mano attraverso un’iniziativa rivolta ai bambini dai 6 ai 13 anni, la “Caccia al Tesoro della Biodiversità”. L’appuntamento, che avrà inizio dalle 15:30 presso la Pineta “G Bartali “della Riserva Marina di Vasto (vicino Oasi dell’Anziano), vedrà i bambini sfidarsi suddivisi in squadre composte da massimo cinque persone (compreso un adulto come tutor) lungo la pista ciclabile, sulle dune e sulla spiaggia – si apprende dal portale web ufficiale. L’obiettivo è trovare piante e animali tramite un’app di riconoscimento delle specie (Plantnet o Google foto, necessario avere uno smartphone con collegamento internet). Al termine, ai vincitori saranno consegnati gadget del WWF. Necessaria la prenotazione al 3483022856 (sms/WhatsApp) o per mail a zonafrentana@wwf.it. Fino ad esaurimento posti disponibili – aggiunge la nota pubblicata. L’evento è curato dai volontari del WWF Zona Frentana e Costa Teatina in collaborazione con il circolo locale di Legambiente –

