Vasto, Sentenza del TAR a favore del Comune, no alla possibilità di cementificazioni in via San Rocco

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di Vasto attraverso il portale web istituzionale:La Magistratura amministrativa dà piena ragione al Comune di Vasto, in tutte le sedi, rispetto al contenzioso promosso dall’Ente contro la Regione Abruzzo ed una nota società immobiliare vastese – recita la nota online sul portale web ufficiale. “In particolare, il TAR dell’Aquila ha annullato i provvedimenti della Regione Abruzzo e del Commissario ad Acta, nominato dalla Regione stessa, con cui si trasformavano alcune aree di via S. Rocco in località Frutteto a Vasto, già destinate dal P.R.G. a Polo Scolastico e Servizi Collettivi, in aree a destinazione residenziale e commerciale, con possibilità di costruire fabbricati di 12 metri.In pratica, grazie a tale sentenza – evidenziano il sindaco Francesco Menna e l’assessore all’avvocatura Carlo Della Penna – varrà la previsione voluta dal Comune, volta ad evitare cementificazioni e volumetrie importanti a danno della collettività su un’area di 68.000 mq, salvaguardando l’esigenza di destinare quelle aree ad interventi di pubblica utilità come scuole, palestre o altro – recita il testo pubblicato online. Un ringraziamento di cuore per il successo ottenuto all’avvocato Nicolino Zaccaria della civica avvocatura, e all’ingegnere Cinzia Travaglini del Settore Urbanistica”.

