Vasto, Servizio di salvamento attivo presso le spiagge libere dal primo luglio

Comune di Vasto, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:Dal 1 luglio sarà attivo il servizio di salvamento, gestito dalla Compagnia del Mare – Lifeguard Srl, presso le spiagge libere di Punta Penna, Punta Aderci-Mottagrossa e San Nicola – Complessivamente le postazioni saranno cinque: tre sulla spiaggia si Punta Penna, una sulla spiaggia di Punta Aderci-Mottagrossa ed una su quella di San Nicola – si legge sul sito web ufficiale. Si precisa, altresì, che la Lifeguard garantirà il servizio anche per i tratti di spiaggia libera ricadenti a Vasto Marina – Per l’individuazione delle suddette aree l’ufficio demanio ha agito in ottemperanza delle disposizioni indicate nell’Ordinanza di “Sicurezza balneare” per il Circondario Marittimo di Vasto, emessa dal Capo del Circondario marittimo e Comandante del Porto di Vasto, n.7 del 29.03.2024; “L’incolumità dei bagnanti è sempre stata una priorità dell’Amministrazione Comunale – dichiarano il sindaco Francesco Menna e l’assessore al Turismo e al Demanio Comunale Nicola Della Gatta – tanto che abbiamo introdotto e aumentato nel tempo le postazioni in linea con le indicazioni dell’Ufficio Circondariale Marittimo – Negli anni sono stati fatti interventi di salvataggio molto delicati – precisa il comunicato. Ricordiamo l’episodio avvenuto durante la scorsa stagione estiva a Punta Aderci quando alcuni ragazzi sono stati messi in salvo grazie alla Guardia Costiera e alla Lifeguard, Società Nazionale di Salvamento, il cui personale è dotato di moto d’acqua che hanno reso possibile l’arrivo tempestivo dei soccorsi – precisa il comunicato. Questi mezzi anche quest’anno garantiranno la sicurezza di tutto il litorale della nostra costa – viene evidenziato sul sito web. Raccomandiamo a tutti i fruitori del mare di agire sempre con massima prudenza chiedendo consigli ai bagnini presenti”.

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, poco fa, dal servizio informativo del Comune di Vasto. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 15, anche sulle pagine del portale web del Comune di Vasto, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: comune.vasto.ch.it