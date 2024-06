Vasto, Si è insediato il Consiglio comunale dei ragazzi e ragazze

Vasto, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale: Nei giorni scorsi nella Sala Consiliare in Municipio alla presenza del sindaco Francesco Menna, degli assessori Paola Cianci, Anna Bosco, Gabriele Barisano, Nicola della Gatta, Alessandro d’Elisa, del consigliere regionale Francesco Prospero, delle dirigenti scolastiche Cristina Eusebi ed Eufrasia Fonzo , della professoressa Emma Columbro e Sabrina del Zoppo degli alunni e tanti genitori, si è insediato il Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze delle scuole medie Paolucci e Rossetti – precisa il comunicato. Prima del giuramento del giovane sindaco, Matteo Ventrella il primo cittadino Francesco Menna ha evidenziato l’importante valore simbolico della fascia tricolore ed il significato dei suoi colori – Infine Menna ha augurato buon lavoro a Matteo Ventrella – viene evidenziato sul sito web. “L’esercizio con cui si concretizza la democrazia, i valori della cittadinanza attiva – si legge sul sito web ufficiale. Non c’è nulla di più alto, che possa essere realizzato a scuola – si apprende dal portale web ufficiale. Ringrazio – ha detto la dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo Gabriele Rossetti, Cristina Eusebi – i docenti, il sindaco e l’assessore all’Istruzione che si sono adoperati attivamente – Ringrazio i ragazzi che hanno partecipato con grandissima dedizione ed entusiasmo – Ci hanno dato un esempio di quello che deve essere la partecipazione attiva alla vita della scuola della cittadinanza – si legge sul sito web ufficiale. Si sono organizzati autonomamente, hanno adottato il regolamento, hanno partecipato ad una competizione aperta e corretta – viene evidenziato sul sito web. C’è stata un enorme partecipazione”. “Vivete il più possibile questa esperienza e dedicatevi alla cura della nostra città. Città meravigliosa grazie all’impegno del sindaco, della giunta e di tutti coloro che – ha aggiunto la dirigente dell’Istituto Comprensivo Vasto 1 Eufrasia Fonzo – oggi lottano e hanno lottato per la bellezza, non solo estetica ma anche morale, di questa città. Imparate a lottare anche voi – aggiunge la nota pubblicata. Adesso in prima persona potete dare il vostro contributo, mi raccomando – recita il testo pubblicato online. Non abbattetevi mai e andate sempre avanti a testa alta”. “Spero che questa esperienza possa essere un’opportunità di crescita per i ragazzi e le ragazze -dichiara l’assessora all’Istruzione, Paola Cianci- e un’occasione per approcciarsi al mondo della politica e comprendere che rivestire un ruolo istituzionale significa innanzitutto condividere un percorso aggregativo e collettivo di confronto sulle idee da proporre mettendosi sempre nei panni degli altri soprattutto dei più fragili – precisa il comunicato. Abbiamo consegnato al sindaco Matteo Ventrella una copia della Costituzione, un gesto simbolico per augurare loro di agire sempre secondo i principi a cui si ispira come l’uguaglianza e la solidarietà e nel rispetto dei diritti inviolabili”. Il consigliere regionale Francesco Prospero ha evidenziato l’importanza della serietà nell’esercizio del ruolo che si ricopre – si apprende dalla nota stampa. La cerimonia è poi proceduta con la presentazione della giunta dei ragazzi e dei loro interventi – COMPOSIZIONE CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI E DELLE RAGAZZE: Sindaco Matteo Ventrella (Paolucci) Vice sindaco Nicola Sacchetti (Rossetti) Assessore Sport e Salute Ilaria De Ceglia (Paolucci) Assessore Cultura e Pari Opportunità Nicole Pizzi (Paolucci) Assessore Ambiente e Territorio Sveva Bucchicchio (Rossetti) Assessore Scuola Sofia Carbone (Rossetti) Consiglieri eletti : Baiocco Mattia Battista Pier Luca Lemme Lorena Ciffolilli Giuseppe Crimaldi Domenico Monaco Daniele Franchella Maya Franchella Gaia Trofino Marika Ranalli Vittoria Villani Greta Fiore Penelope Petrella Noemi Smerilli Lorenzo

