  Vasto si unisce contro la violenza sulle donne: la Città protagonista di “Mai più sola”

Comune di Vasto, ultime dal sito web istituzionale:“Ieri, Vasto si è fermata per un momento di riflessione e testimonianza con la performance itinerante “Mai più sola”. Gli ombrelli rossi, simbolo potente del grido di ogni donna contro la violenza, hanno attraversato le strade della città, portando un messaggio di forza e solidarietà. Abbiamo inoltre installato una nuova panchina rossa in centro simbolo di un rinnovato impegno del Comune ed illuminato la fontana di Piazza Barbacani insieme al Palazzo d’Avalos per accompagnare simbolicamente la manifestazione“ hanno dichiarato il sindaco Francesco Menna e l’assessore alle politiche sociali Anna Bosco – L’esposizione delle scarpette rosse in Piazza Barbacani ha reso omaggio alle vittime di femminicidio, un monito che ci invita a non dimenticare mai le vite spezzate e a rimanere vigili nella lotta per i diritti delle donne – recita la nota online sul portale web ufficiale. “Un ringraziamento speciale – hanno detto sindaco e assessore Bosco – va al Consorzio Matrix, alle Uncinettine guidate da Andrea Buontempo, al Circolo di aggregazione Zaccardi di Vasto, all’Unitre di Cupello ed all’Unitre di Vasto, a Habibi Art Design, all’Associazione Dafne, e alla Consulta Giovanile di Vasto – ” Erano presenti alla manifestazione oltre all’assessore Anna Bosco e Rosa Milano del Consorzio Matrix, Felicia Zulli del Centro Donna Attiva insieme alle sue operatrici, l’assessore Paola Cianci, i consiglieri Maria Molino e Marino Artese – si apprende dalla nota stampa. Grazie alla loro creatività, impegno e dedizione, questa giornata ha rappresentato un’occasione unica per sensibilizzare la comunità su un tema così cruciale – recita la nota online sul portale web ufficiale. “Un grazie di cuore a Valentina di Petta, Simonetta Marcello, Cristiana Fariello,Valentina Franzese e per i doni a Cinzia Corti e Sara Altieri, per gli scatti a Cosimo Dimonopoli, Raffaella Zaccagna e chi ieri ha letto un pensiero al microfono, a tutti i cittadini ed in particolare i giovani che hanno partecipato e condiviso questo momento – recita il testo pubblicato online. La lotta contro la violenza sulle donne è una battaglia di tutti noi – precisa la nota online. Continuiamo insieme a educare, a diffondere consapevolezza” hanno concluso il sindaco e l’assessore Bosco – aggiunge testualmente l’articolo online.

