Vasto, Statale 16, semaforo all’incrocio con Viale Dalmazia guasto. Sarà ripristinato al più presto

Vasto, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:Si comunica che il semaforo posizionato sulla Statale 16 in prossimità dell’incrocio tra c e la S.S.16 sud è a lampeggio a causa di un danneggiamento delle spire, regolatrici del traffico veicolare, che non consente il corretto funzionamento dell’impianto – recita il testo pubblicato online. Pertanto si raccomanda agli automobilisti in transito in quella zona di osservare la massima prudenza in corrispondenza dell’area d’intersezione nel rispetto delle norme del codice della strade – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Al più presto l’impianto sarà ripristinato –

