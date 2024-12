Vasto, Tanta allegria dedicata ai piccoli alunni di Vasto grazie a Magico Natale

Comune di Vasto, ultime dal sito web istituzionale:Si è svolto con grande successo il primo appuntamento legato all’evento Magico Natale promosso dal Comune di Vasto nell’ambito del calendario dedicato alle festività natalizie in collaborazione con l’associazione Il Golfo delle Idee e Loredana Eventi – precisa la nota online. Nella giornata di ieri, domenica 15 dicembre, l’evento è iniziato la mattina con la decorazione degli alberi da parte degli alunni, delle scuole cittadine dell’Infanzia e della Primaria, guidati dalle insegnanti e dalla sapiente gestione di Loredana Lammanda – si apprende dal portale web ufficiale. L’evento è proseguito con la Corale “Golden Chorus Kids” della Nuova Direzione Didattica di Vasto diretta da Maria Grazia Pezzuto che si è esibita nella concattedrale di San Giuseppe con brani a tema natalizio, solidarietà e amicizia – Alla serata, condotta da Loredana Lammanda, hanno partecipato il parroco Don Luca Corazzari, la Dirigente scolastica Concetta Delle Donne e l’assessora alle Politiche Giovanili e all’Istruzione Paola Cianci – aggiunge la nota pubblicata. Nel corso dell’iniziativa è stata sottolineata l’importanza della manifestazione come forma di aggregazione e inclusione nell’ambito delle espressioni artistiche e musicali – Standing ovation per l’esibizione della giovane Sara Fumusa del Liceo Musicale cittadino che ha interpretato brani di Mariah Carey e Lara Fabian. L’accensione degli alberi a causa del maltempo è stata rinviata al pomeriggio di martedì 17 in Piazza Barbacani, contemporaneamente si procederà anche in altri punti della città. L’appuntamento sarà arricchito anche da numerose attrazioni dedicate ai più piccoli – “Ringraziamo di cuore Loredana Lammanda e Maria Grazia Pezzuto – dichiarano il sindaco, Francesco Menna e l’assessora alle Politiche Giovanili e all’Istruzione, Paola Cianci – per aver creato momenti di allegria e didattica con dei laboratori e incontri in cui i bambini e le bambine hanno avuto modo di esprimere la loro creatività attraverso la musica e le decorazioni – aggiunge la nota pubblicata. Un appuntamento che si aggiunge ai tanti organizzati dalla scuola per augurare buon Natale ai più piccoli e alle loro famiglie”.

