Vasto, Teatro Rossetti gremito per il Concerto di Natale della Scuola Civica Musicale

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di Vasto attraverso il portale web istituzionale:Teatro Rossetti di Vasto gremito in occasione del Concerto di Natale della Scuola Civica Musicale “Florindo Ritucci Chinni”, svoltosi venerdì 20 dicembre 2024. Protagonisti della serata sono stati gli allievi di tutte le classi, che hanno intrattenuto il pubblico con un repertorio variegato, dalla musica classica al pop, al rock e al jazz, e regalando emozioni con esibizioni di musica d’insieme e l’apertura del concerto con il piccolo coro della scuola – si apprende dal portale web ufficiale. Più di due ore di spettacolo hanno visto il teatro gremito di genitori, parenti e curiosi, confermando il successo di questo appuntamento – «Questo concerto – sottolineano il sindaco Francesco Menna e l’assessore alla Cultura Nicola Della Gatta – è la dimostrazione di quanto la nostra Scuola Civica Musicale sia un’eccellenza per la città. Siamo orgogliosi di questi giovani talenti che, nonostante abbiano iniziato le lezioni solo a ottobre, hanno regalato al pubblico una serata ricca di emozioni – Complimenti a studenti, docenti, al consiglio di amministrazione del Polo Culturale e al suo direttore artistico, per un risultato che dà lustro alla nostra Vasto». Soddisfazione anche da parte del direttore artistico della Scuola Civica Musicale, Raffaele Bellafronte: «Sono estremamente fiero del risultato dei nostri allievi che, in così poco tempo, hanno saputo allestire un grande concerto – aggiunge testualmente l’articolo online. La loro dedizione e il loro talento sono motivo di orgoglio per tutti noi».

