Vasto, Trasporto disabili, il Comune contesta alla nuova ditta l’interruzione di pubblico servizio

Vasto, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:Partenza con il piede sbagliato per la ditta Fratarcangeli Cocco, incaricata tramite regolare gara d’appalto di gestire il servizio di trasporto scolastico e quello dei disabili a Vasto – recita il testo pubblicato online. Solo due giorni dopo l’esordio del servizio scuolabus, già segnato da diverse criticità in via di risoluzione, si è verificata questa mattina una gravissima interruzione di pubblico servizio che ha coinvolto nello specifico il trasporto dei disabili – precisa la nota online. Il sindaco di Vasto Francesco Menna, insieme all’assessore Anna Bosco e al dirigente Stefano Monteferrante, ha immediatamente richiesto chiarimenti alla ditta appaltatrice – si apprende dalla nota stampa. A fronte dell’accaduto, l’Amministrazione comunale si è riservata di incaricare l’Ufficio legale dell’Ente per approfondire meglio la vicenda e ottenere maggiori informazioni su questo disservizio inaccettabile – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Le autorità locali hanno inoltre sottolineato con assoluta fermezza che episodi di questa gravità non devono più ripetersi e hanno richiesto un intervento immediato per garantire la regolarità del servizio – recita il testo pubblicato online. L’Amministrazione fa sapere che ci saranno aggiornamenti in merito, se necessari.

