Vasto, Ultimi giorni per gli abbonamenti alla stagione della prosa del Teatro Rossetti di Vasto

Ieri, domenica 12 gennaio 2025, il Teatro Rossetti di Vasto ha ospitato il concerto "Il Preludio e la sua evoluzione" del talentuoso pianista giapponese Takahiro Yoshikawa, un viaggio musicale davvero molto partecipato dedicato ai mutamenti di questa particolare forma compositiva culminato con tanti applausi – Teatro pieno fino ai limiti dell'inverosimile per uno spettacolo che ha conquistato il pubblico fin dall'inizio. La stagione concertistica prosegue, ma la prossima esibizione in ordine di tempo apre la stagione della prosa. Sabato 18 gennaio 2025 dalle ore 21:00 è infatti in programma l'appuntamento con "Chicchignola" di Ettore Petrolini, con Massimo Venturiello in scena, che ne cura la regia. Sul palco reciteranno anche Maria Letizia Gorga, Franco Mannella, Claudia Portale e Carlotta Proietti. «Un'opera di straordinaria profondità capace di alternare ironia e riflessione nonché di esaltare il valore della sensibilità umana contro la superficialità. Invitiamo la cittadinanza – dichiarano il sindaco Francesco Menna e l'assessore alla Cultura Nicola Della Gatta- a partecipare a questo nuovo appuntamento culturale che inaugura la decima stagione di prosa del nostro Teatro Rossetti». Foto di Costanzo D'Angelo. Si ricorda che è ancora in corso la campagna di abbonamenti della prosa – È possibile acquistare i biglietti per i singoli eventi direttamente da qui: https://www.diyticket.it/organizers/329/polo-culturale-citta-del-vasto

