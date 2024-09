Viale nella Riserva e tavola rotonda, Vasto ricorda i sette capodogli spiaggiati

Vasto, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:A dieci anni dallo spiaggiamento di sette cetacei a Punta Penna, avvenuto il 12 settembre 2014, il Comune di Vasto organizza il festival “I sette capodogli” per commemorare l’evento – recita il testo pubblicato online. Il programma prevede, tra i tanti appuntamenti esposti nel calendario, la cerimonia di intitolazione di un viale ai capodogli nella riserva di Punta Aderci, seguita dalla liberazione simbolica di una tartaruga marina, a cura del Centro studi cetacei, e una tavola rotonda intitolata “Ritorno al mare: Lo spiaggiamento dei capodogli di Vasto, 10 anni dopo”. Parteciperanno vari enti scientifici e naturalistici, tra cui università, WWF e istituti zooprofilattici – aggiunge la nota pubblicata. «Vasto accoglie con entusiasmo il festival, perché quello che si verificò nel settembre 2014, fu un evento eccezionale, che ha segnato la comunità per la sua drammaticità dello spiaggiamento, e ci ha colpiti ancora di più perché durante quella giornata grazie alla collaborazione di tanti cittadini che sono accorsi sulla spiaggia di Punta Penna e alla loro determinazione e sensibilità dei sette capodogli ne sono stati salvati quattro – riporta testualmente l’articolo online. Questo evento per noi rappresenta un inno alla vita, quella che grazie al senso di comunità che ha contraddistinto l’azione sinergica di quegli sconosciuti arrivati su quella spiaggia, è stata preservata con il salvataggio di quattro cetacei – aggiunge la nota pubblicata. Ringraziamo ancora oggi il Centro Studi Cetacei, Nicolino Natarelli che ha messo a disposizione dell’operazione di salvataggio il suo peschereccio, la Asl, e i tanti altri che sono intervenuti – Quattro sono le parole d’ordine legate a questo evento: ricordare, ringraziare, tramandare ed educare». Così il vicesindaco di Vasto, Licia Fioravante – recita la nota online sul portale web ufficiale. «Il nostro intento – dichiara l’assessore all’Ambiente, Gabriele Barisano – è quello di non far perdere la memoria in merito a questo evento tragico che ha colpito per sempre la coscienza di tutti coloro che erano lì e che hanno dato il proprio contributo per preservare la vita dei sette capodogli spiaggiati».

