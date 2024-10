Vigili del Fuoco. Esercitazione regionale “Val di Sangro 2024”

Vigili del Fuoco, nuovo comunicato online sul sito nella sezione notizie:Ricerca e soccorso di persone in ambito fluviale, movimento terra per la rimozione di smottamenti di terreno e valutazione delle criticità strutturali in edifici coinvolti in una frana, sono i tre scenari operativi di un’esercitazione regionale dei Vigili del fuoco che si sta svolgendo nell’area industriale della Val di Sangro – Con riferimento all’ipotesi di rischio alluvionale derivante da intese precipitazioni piovose tali da determinare esondazioni fluviali, frane e smottamenti, per quattro giorni, a partire dal 15 ottobre scorso, circa 50 Vigili del fuoco, quotidianamente provenienti dalla Direzione Regionale e dai Comandi delle quattro province d’Abruzzo, stanno simulando interventi di soccorso tecnico urgente sul fiume Sangro – L’esercitazione regionale denominata “Val di Sangro 2024” rientra in un piano nazionale predisposto annualmente dal Ministero dell’Interno – Dipartimento dei Vigili del fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile – Direzione Centrale per l’Emergenza, per testare la prontezza di risposta operativa e le procedure di mobilitazione dei Vigili del fuoco a livello regionale e nazionale, nelle emergenze che richiedono un numero di interventi di soccorso tali da superare la capacità di risposta del Comando della provincia colpita o della Direzione Regionale di competenza – si apprende dal portale web ufficiale. Il piano dell’esercitazione in atto comprende anche l’impiego di nuclei speciali dei Vigili del fuoco, come i moduli operativi per il contrasto del rischio acquatico dotati di battelli pneumatici e equipaggiamento per soccorso in acqua, sistemi aeromobili a pilotaggio remoto (droni) per la ricognizione dall’alto dell’area di ricerca e personale specializzato in topografia applicata al soccorso per la documentazione georeferenziata dell’attività di ricerca – si legge sul sito web ufficiale. Contestualmente, l’esercitazione consente di testare anche le procedure di movimentazione e impiego delle attrezzature logistiche ai fini dell’insediamento del posto di comando avanzato e del campo base in prossimità dell’area colpita dall’evento – riporta testualmente l’articolo online. Per l’esercitazione in atto, d’intesa con il Comune di Atessa, la sala operativa mobile e i moduli logistici per il vitto e l’alloggio campale dei Vigili del fuoco operanti nelle simulazioni di soccorso sono stati allocati in località Saletti, occupando parzialmente piazza Abruzzo – Oltre ai canali dedicati della rete radio del Corpo naizonale dei Vigili del fuoco, il coordinamento delle attività operative e logistiche viene costantemente effettuato mediante briefing con gli strumenti della videoconferenza sincrona – si apprende dal portale web ufficiale. Al fine di testare i flussi di comunicazione della catena di comando dell’emergenza, oltre all’insediamento del Posto di Comando Avanzato in prossimità degli scenari operativi, è stata anche simulata l’attivazione del Centro di Coordinamento dei Soccorsi della Prefettura di Chieti (CCS), il Comando Regionale di Area colpita (CRA) presso la Direzione Regionale VV.F. Abruzzo e il Distretto Operativo di Area colpita (DOA) presso il Comando dei Vigili del fuoco di Chieti – aggiunge la nota pubblicata. Precedente Seguente Guarda il video dell’esercitazione video

