Vigili del Fuoco. Pescara, incendio rimessa agricola a Civitaquana

Vigili del Fuoco, la nuova nota online pubblicata sul sito web:Alle ore 6.30 circa di questa mattina squadre di Vigili del fuoco sono intervenute in contrada Colle del Popolo comune di Civitaquana, a seguito segnalazione di un incendio in una azienda agricola – si apprende dal portale web ufficiale. Le fiamme, scaturitesi per cause ancora da accertare, hanno coinvolto circa 300 rotoballe di fieno e mezzi agricoli posti a riparo all'interno di uno dei capannoni di proprietà dell'azienda, della superficie di circa 400 mq, realizzato con pareti in muratura e copertura metallica – Le operazioni di estinzione, al momento ancora in corso, stanno impegnando due squadre di Vigili del Fuoco della Sede centrale di Pescara e del Distaccamento di Alanno con l'ausilio di n. 5 automezzi antincendio – recita il testo pubblicato online. Sul posto è presente anche personale della locale Stazione dei Carabinieri – precisa il comunicato.

