WelfareAQ: Comune distribuirà buoni spesa a famiglie in difficoltà

Comune di L’Aquila, ultime dal sito web istituzionale:? WelfareAQ il nuovo progetto promosso dal settore Politiche sociali del Comune dell’Aquila a supporto di famiglie e cittadini in difficolt?.L’iniziativa, illustrata nel corso di una conferenza stampa dal sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, e dall’assessore alle Politiche sociali, Manuela Tursini – a cui hanno preso parte anche i consiglieri comunali Laura Cococcetta e Guglielmo Santella – ? finanziata con uno stanziamento di 140mila euro da parte dell’ente ed ? rivolta ai nuclei beneficiari dell’Assegno di Inclusione (ADI) e a coloro che si trovino si in condizioni di svantaggio, per i quali sussista la presa in carico dai servizi sociali.Attraverso la distribuzione di buoni spesa telematici verr? offerto un sostegno economico per l’acquisto di beni essenziali come: generi alimentari (esclusi alcolici), abbigliamento; materiale didattico e tecnologico, prodotti farmaceutici e sanitari.“Si tratta di un aiuto, immediato e concreto, con cui l’amministrazione intende manifestare vicinanza e solidariet? nei confronti di quanti si trovano ad affrontare difficolt? reali e quotidiane – si apprende dalla nota stampa. – hanno commentato sindaco e assessore – Verranno distribuite circa 600 card elettroniche, il cui importo varia (da 150 euro a 450 euro, contrassegnate da colori diversi) in base al numero dei componenti del nucleo familiare beneficiario – recita il testo pubblicato online. I buoni saranno utilizzabili presso le attivit? commerciali che hanno aderito, garantendo una rete capillare di servizi”.I beneficiari verranno contattati dagli uffici del servizio sociale del Comune per il ritiro della carta gi? nei prossimi giorni.

