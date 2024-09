World Skate Games: Marsilio traccia un bilancio della manifestazione

La Regione Abruzzo comunica quanto segue attraverso il proprio portale istituzionale:Domani la maratona su pattini in linea che concluderà l’eventoPescara, 20 set. Il presidente della Giunta regionale, Marco Marsilio, questo pomeriggio, ha assistito sul lungomare di Pescara alle finali maschili e femminili delle gare dei 100 metri su strada dei World Skate Games che si concluderanno nella giornata di domani, sabato 21, con la maratona su pattini in linea che attraverserà i Comuni di Montesilvano, Francavilla e Pescara – si apprende dal portale web ufficiale. Un’occasione utile per tracciare anche un bilancio complessivo di questa manifestazione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. “Sono le ultime gare di una bellissima competizione che abbiamo avuto l’onore di ospitare in questi giorni – ha dichiarato Marsilio – Sette sono state le città abruzzesi ad aver accolto atleti di tutto il mondo – Nello specifico, atleti di 90 paesi diversi che hanno arricchito la nostra terra, hanno animato questo bellissimo evento permettendo all’Abruzzo di essere conosciuto ancora di più, di essere ammirato in tutto il mondo attraverso le belle immagini trasmesse dai diversi network televisivi che stanno riprendendo queste gare nelle nostre città ed i nostri impianti sportivi – precisa il comunicato. Domani, – ha concluso il presidente – è in programma la maratona conclusiva che farà scendere il sipario anche su quest’altro grande evento mondiale in cui l’Abruzzo è stato protagonista”. /240920

