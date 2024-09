World Skate Games tra successo e polemiche sulle chiusure stradali

Il weekend appena trascorso ha visto Pescara e altre città abruzzesi protagoniste di un grande evento sportivo: i World Skate Games 2024, con la partecipazione di atleti provenienti da oltre 90 nazioni. La manifestazione ha portato una ventata di sport e spettacolo, rendendo l’Abruzzo il centro mondiale degli sport su rotelle, con gare mozzafiato come la 100 metri sprint e la Maratona su pattini in linea. Tuttavia, non sono mancate le polemiche legate ai disagi causati dalle chiusure stradali, soprattutto a Francavilla al Mare, dove diversi cittadini hanno espresso la loro frustrazione sui social media.

Successo della manifestazione

Il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, ha tracciato un bilancio positivo dell’evento, sottolineando come l’Abruzzo abbia ospitato sette città coinvolte nelle gare, dimostrando grande capacità organizzativa e sportiva. “Una bellissima competizione – ha affermato Marsilio – che ha permesso alla nostra regione di farsi conoscere ancora di più a livello internazionale, grazie alle immagini trasmesse dai network televisivi di tutto il mondo”. Oltre 500 atleti hanno partecipato alle gare, tra cui la spettacolare maratona di 42 km che ha attraversato Pescara, Montesilvano e Francavilla, regalando emozioni a sportivi e appassionati.

Le polemiche per le chiusure stradali

Nonostante il successo dell’evento, numerosi cittadini di Francavilla al Mare hanno criticato l’organizzazione per i disagi causati dalle chiusure stradali. I social network sono stati invasi da messaggi di residenti arrabbiati che lamentavano l’assenza di comunicazioni tempestive e l’impossibilità di spostarsi liberamente durante le giornate di gara. “Bloccare un’intera città per una corsa sui pattini senza adeguata informazione è inaccettabile”, ha scritto un utente, evidenziando il caos che ha caratterizzato le ore di punta.

Alcuni cittadini hanno raccontato di lunghe code e difficoltà a raggiungere destinazioni come il centro di Pescara o altre località vicine. Le chiusure della Strada Statale e del lungomare hanno impedito a molti di rientrare nelle loro abitazioni o di portare a termine commissioni urgenti. Un altro commento ha puntato il dito contro la gestione dell’evento, sottolineando che “sarebbe bastata una migliore comunicazione per evitare questi disagi”.

La difesa di altri cittadini

Nonostante le critiche, c’è chi ha difeso l’iniziativa, sottolineando che eventi di questo calibro portano visibilità e prestigio al territorio. Un cittadino di Pescara ha ricordato come manifestazioni sportive internazionali siano rare e che, sebbene ci siano stati disagi, l’opportunità di assistere a gare di livello mondiale giustifica qualche sacrificio temporaneo. “Abbiamo avuto la fortuna di vedere i migliori atleti del mondo sfrecciare per le nostre strade. Certo, ci sono stati disagi, ma ne è valsa la pena”.

Un bilancio finale

L’evento ha lasciato il segno in Abruzzo, sia per il successo sportivo che per le polemiche che ne sono seguite. Da un lato, c’è la soddisfazione per aver ospitato una competizione di rilevanza mondiale, capace di attrarre turismo e far parlare della regione su scala internazionale. Dall’altro, si dovrà sicuramente riflettere sulla gestione delle chiusure stradali, ma soprattutto sul migliorare la comunicazione con i cittadini per evitare disagi simili in futuro.