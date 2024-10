XXVI Edizione della Sagra della Castagna Roscetta a Morino

Abruzzo Turismo, ultime dal sito dedicato agli eventi in Abruzzo:Torna la Sagra della Castagna Roscetta a Morino il 12 e 13 Ottobre, in Piazza Sant’Antonio e per le strade della frazione di Grancia che si animeranno di stand enogastronomici e di artigianato per la XXVI Edizione della manifestazione – si apprende dalla nota stampa. La giornata di sabato inizierà alle ore 10,00 con la partenza delle escursioni a piedi e in Ebike dello Sporting Club Cassino . Si proseguirà con la tradizionale apertura degli stand alle ore 18,00 di Sabato 12 ottobre – recita la nota online sul portale web ufficiale. Domenica 13 ottobre, il programma prevede escursioni, consegna delle borse di studio agli studenti meritevoli del Comune di Morino e laboratori ricreativi e didattici presso l’Ecomuseo, con la Società Cooperativa Dendrocopos, dove sarà possibile visitare anche la mostra “Architetture per contesti fragili”- progetti di recupero del borgo di Morino Vecchio e della stazione ferroviaria di Civita D’Antino-Morino – riporta testualmente l’articolo online. Laboratorio di Progettazione Architettonica 3 del Politecnico di Milano, anno 2023. La festa sarà animata con musica dal vivo e proseguirà fino a sera – Per la giornata di Domenica inoltre è previsto il servizio navetta gratuito da Morino – riporta testualmente l’articolo online. Programma dettagliato delle giornate su: https://www.schioppo – recita il testo pubblicato online. aq.it/?p=1354

