1° CONGRESSO”L’EVOLUZIONE DELLA PROFESSIONE OSTETRICA: PRESENTE E FUTURA”

ASL 4 Teramo: novità dal sito istituzionale:Il primo Congresso dell’Ordine della Professione Ostetrica della Regione Abruzzo, si terrà il 21 e 22 Giugno 2024 presso l’Auditorium del Rettorato dell’Università “G. d’Annunzio” di Chieti – aggiunge la nota pubblicata. Un evento fondamentale per discutere e approfondire l’evoluzione della professione ostetrica nell’ambito regionale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Il Congresso, organizzato dall’agenzia Mavida Comunicazione, si avvale della responsabilità Scientifica della Dott.ssa Cinzia Di Matteo, Presidente dell’Ordine Professione Ostetrica della Regione Abruzzo e delle Dott.sse Maura Di Giovanni e Angela Del Gaone e si propone di esaminare i cambiamenti e le prospettive future della professione ostetrica in Abruzzo – Durante le due giornate, saranno affrontati temi chiave che influenzano lo sviluppo professionale degli ostetrici nella regione, tra cui: Reclutamento del personale ostetrico Formazione universitaria di base e post-base Ruolo delle società scientifiche Percorso assistenziale del Basso Rischio Ostetrico (BRO) Salute pelvi-perineale L’evento sarà un’occasione unica per condividere esperienze e conoscenze, identificando punti di forza e aree di miglioramento per garantire una formazione di qualità. L’obiettivo è preparare gli ostetrici/che e non ad affrontare le sfide emergenti nella pratica clinica e individuare strategie concrete per migliorare l’assistenza nell’area materno-infantile – si apprende dalla nota stampa.

