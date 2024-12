124 ragazzi della “Corradini-Pomilio” oggi in Comune per la presentazione del primo calendario della Riserva naturale del Monte Salviano

Comune di Avezzano, ultime dal sito web istituzionale:È stato realizzato grazie alle ricerche effettuate dagli studenti, che ora frequentano la terza media – si apprende dal portale web ufficiale. Progetto di formazione partito lo scorso anno, con il coordinamento dell’Assessorato alla Riserva e del Centro di educazione ambientale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. L’assessore Pierleoni: “E’ il nostro gioiello naturale, dobbiamo proteggerlo, ma anche valorizzarlo e promuoverlo”. Pronto giusto in tempo per l’arrivo del nuovo anno – aggiunge testualmente l’articolo online. Questa mattina, nella sala consiliare del Comune di Avezzano, è stato presentato il primo calendario ufficiale della Riserva Naturale del Monte Salviano, incentrato sulla fauna selvatica locale e dedicato ai 26 anni di “natura protetta”. Una meravigliosa novità, frutto di un lavoro minuzioso portato avanti dai 124 studenti delle classi di terza media dell’Istituto Corradini-Pomilio di Avezzano e durato un intero anno scolastico – riporta testualmente l’articolo online. “Si tratta – ha detto il sindaco Giovanni Di Pangrazio, salutando i ragazzi – di un segnale importante di attenzione per l’ambiente – Spero che voi giovani vogliate continuare a coltivare questo sentimento di cura e protezione – si apprende dalla nota stampa. Oggi, in tutto il mondo, assistiamo a veri e propri disastri ecologici; la nostra mission, come cittadini di questa terra e come abitatori di questi paesaggi, deve essere quella di aiutare la natura a rimettersi a posto – riporta testualmente l’articolo online. Ragazzi, abbandonate i social e andate socializzare nella nostra Riserva, immersi nella natura”. Hanno accolto stamattina gli alunni, augurando loro anche un Buon Natale, il presidente del Consiglio comunale Fabrizio Ridolfi, il dirigente Mauro Mariani, la funzionaria Anna Maceroni e Vito Pacchiarotta dell’Ufficio Riserva – Il progetto formativo, partito lo scorso anno, è andato avanti speditamente con la regia dei due tecnici faunistici della Riserva, il dottor Mirko Masciovecchio e il dottor Pierpaolo Salucci – precisa la nota online. L’avvocato Ridolfi ha definito il calendario “un punto di partenza per progetti futuri”. “Un ringraziamento speciale – ha aggiunto l’assessore delegato alla Riserva, Alessandro Pierleoni – va indirizzato ai ragazzi e alla dirigente scolastica Irene Bracone (presente in sala), per la sua sensibilità e disponibilità. Osservando le foto racchiuse in questo calendario, è impossibile non restarne affascinati: la riserva è qualcosa di unico, che abbiamo in città. Io ricordo sempre che a pochi chilometri di distanza da casa nostra, esiste la Riserva: una ricchezza che forse troppo spesso è stata data per scontata – Nata nel 1999, vogliamo oggi modernizzarla dal punto di vista della conoscenza e della promozione”. Dalle foto ritraenti il lupo appenninico, che vive dagli otto ai dieci anni, agli scatti che riguardano il maestoso cervo, fino a quelli immortalanti il picchio verde, che si muove facendo piccoli saltelli quando deve cacciare – si apprende dalla nota stampa. Nel calendario, per il mese di dicembre, c’è anche lo scoiattolo, simbolo della Riserva – si legge sul sito web ufficiale. “I ragazzi della Corradini-Pomilio hanno partecipato attivamente al progetto formativo, con delle ricerche eccellenti – aggiunge la nota pubblicata. – ha concluso il responsabile della Riserva del Salviano, Antimo Rauso – Gli studenti hanno imparato ad apprezzare l’importanza della Riserva dal punto di vista ambientale, faunistico e floristico – recita il testo pubblicato online. Da circa quattro anni, grazie ai nostri tecnici, abbiamo implementato lo studio sulla fauna, affiancandolo ad un altro grande piano di ricerca sulla flora – viene evidenziato sul sito web. Nella Riserva, esistono difatti più di 800 specie di piante e di erbe officinali – precisa il comunicato. Il prossimo step su cui stiamo lavorando, sempre in sintonia con tutta l’amministrazione comunale, è l’ambiziosa realizzazione del Parco 2040, per la creazione di nuovi parchi ad Avezzano, da affiancare a quello della Riserva”. Si è occupata del progetto dal punto di vista scolastico, la professoressa dell’Istituto Maria Rosangela Polsoni – precisa la nota online. Al termine della presentazione del progetto, è stata distribuita a tutti i ragazzi una colazione offerta dalla sezione SOCI COOP della Marsica – viene evidenziato sul sito web.

