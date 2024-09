150 chili di rifiuti rimossi dalla spiaggia Canale

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di Vasto attraverso il portale web istituzionale:Sabato 28 settembre i volontari Plasticfree hanno rimosso, sfidando la pioggia, ben 150 chilogrammi di rifiuti dalla spiaggia di località Canale a Vasto – Durante la virtuosa operazione di pulizia sono stati rinvenuti resti di barche, pneumatici, reti di plastica, una recinzione e un frigorifero – recita il testo pubblicato online. Tutto il pattume recuperato è stato separato e sarà smaltito – «L’amministrazione comunale è costantemente impegnata nel supporto delle associazioni che, con dedizione volontaria, operano per la salvaguardia del nostro territorio», ha affermato l’assessore all’Ambiente Gabriele Barisano, che ha partecipato all’appuntamento – aggiunge testualmente l’articolo online. «L’ambiente – ha dichiarato Barisano – rappresenta un patrimonio collettivo che necessita della massima protezione – In tale contesto la collaborazione con l’associazione Plasticfree, avviata due anni fa attraverso un protocollo d’intesa condiviso, ha consentito al nostro Ente di ottenere il prestigioso riconoscimento di “Comune Plasticfree”. Le giornate dedicate alla raccolta dei rifiuti devono essere un esempio virtuoso per tutti i nostri concittadini, incentivando una maggiore sensibilizzazione verso la salvaguardia del nostro territorio – Un sentito ringraziamento va anche alla Pulchra per il prezioso supporto logistico offerto fornendo guanti, sacchi per la raccolta e provvedendo alla rimozione dei rifiuti trovati dai volontari».

