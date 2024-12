300 mila euro per lavori urgenti a Cese di Avezzano, l’assessore Cosimati: “Stiamo risolvendo un problema annoso, con la Provincia sigliamo una pagina storica”

Avezzano, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:“Grazie ad un sinergico e proficuo lavoro di squadra, come amministrazione comunale abbiamo avviato il percorso della risoluzione definitiva per una problematica decennale, che ha attanagliato nel corso degli anni tante famiglie della frazione Cese di Avezzano: stiamo lavorando affinché le loro abitazioni, in caso di pioggia, non si allaghino più”. Non usa giri di parole e nemmeno mezzi termini l’assessore alle frazioni del Comune Iride Cosimati di fronte all’approvazione all’unanimità, avvenuta nell’ultimo Consiglio comunale, della delibera contenente l’accordo di programma che verrà sottoscritto nei prossimi giorni con l’Ente Provincia e che sblocca 300 mila euro di risorse per la regimazione delle acque di piattaforma stradale e per la realizzazione di percorsi a tutela delle utenze deboli di via Paolo Marso, in località Cese di Avezzano – “Io l’ho definito un atto storico – afferma l’assessore – perché questo intervento strutturale andrà a risolvere una problematica annosa relativa alla disciplina delle acque piovane lungo la carreggiata stradale della SP 62 “Palentina”, grazie anche alla realizzazione di percorsi a tutela delle utenze deboli nell’abitato di Cese – recita la nota online sul portale web ufficiale. Tutto questo sarà possibile mettendo a frutto l’importo complessivo di 300 mila euro, stanziato dalla Provincia dell’Aquila – viene evidenziato sul sito web. Il Comune di Avezzano, infatti, in data 2 maggio 2023, inviò all’Ente provinciale un’apposita richiesta di finanziamento, corredata da uno studio di fattibilità. Subito si interessò alla questione il vicepresidente della Provincia, Gianluca Alfonsi, con il quale ho avuto un’interlocuzione continua sul tema”. Inizialmente la Provincia, con decreto a firma del presidente Angelo Caruso, aveva stanziato la somma di 203 mila euro: una cifra che, successivamente, grazie al lavoro di squadra con i consiglieri provinciali Alessandra Cerone ed Ernesto Fracassi, è stata implementata – “L’importo finale – conclude Iride Cosimati – è stato elevato a 300 mila euro, proprio perché si è voluto addivenire ad una risoluzione definitiva della criticità, con la sistemazione di un ulteriore tratto di piani viabili – precisa il comunicato. Con questo atto non solo vengono recepite le risorse necessarie all’opera di sistemazione, ma verranno messi nero su bianco anche i rispettivi impegni e le relative competenze dei due Enti, definendo la road map. Un ringraziamento va anche al Dirigente del Settore Lavori Pubblici Ferretti, che ha collaborato in maniera fattiva per il risultato finale – si apprende dalla nota stampa. Finalmente, dopo tanti anni, queste persone potranno assistere all’avvio di lavori necessari per la risoluzione della loro problematica, che ha arrecato nel tempo disagi seri – aggiunge la nota pubblicata. Per Cese, è un evento storico e decisivo e io sono orgogliosa di aver potuto trovare le risorse necessarie per portare a termine un iter così importante”.

