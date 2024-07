5 giorni di presidio alla LFoundry, il sindaco: “Mercoledì scorso ho scritto al Sottosegretario Bergamotto, chiedendo la sua mediazione: mi ha risposto che valuterà la convocazione del tavolo di crisi”

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di Avezzano attraverso il portale web istituzionale:Il sindaco della città ha incontrato già un mese fa rappresentanze sindacali e referenti aziendali – Afferma: “La questione deve diventare d’importanza nazionale, già a marzo scrissi anche al Ministro Urso, chiedendo più attenzione per il sito di Avezzano, che è un’eccellenza italiana” Aprire immediatamente un tavolo di crisi ministeriale, valutare tutti gli scenari futuri possibili e chiedere espressamente a Ministero e Governo di sostenere un sito produttivo valido come quello della LFoundry di Avezzano, tra le uniche due realtà italiane che producono semiconduttori – precisa il comunicato. La richiesta di un incontro istituzionale non più procrastinabile è stata indirizzata mercoledì scorso dal sindaco della città, Giovanni Di Pangrazio, al Sottosegretario di Stato al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Fausta Bergamotto – recita il testo pubblicato online. Dalla lettera, si evince l’urgenza di mettere un punto fermo ad uno stato di incertezza, che genera un’atmosfera di instabilità tra i circa 1400 dipendenti della seconda azienda più grande di tutta la regione Abruzzo – recita il testo pubblicato online. Il giorno precedente alla partenza dello sciopero, il sindaco ha chiesto l’intervento diretto del Sottosegretario – riporta testualmente l’articolo online. “La mediazione dell’onorevole Bergamotto, figlia dell’Abruzzo e della provincia dell’Aquila, potrebbe essere decisiva sul tavolo nazionale: prenda le nostre parti e si schieri, in prima linea, con noi – aggiunge la nota pubblicata. La città, il territorio, l’Abruzzo e i lavoratori – afferma il primo cittadino – meritano di conoscere le prospettive future del sito e se vi saranno o meno successivi e nuovi investimenti per Avezzano – aggiunge testualmente l’articolo online. Un mese fa, ho incontrato sia le rappresentanze sindacali sia, successivamente, la proprietà, essendomi sempre occupato, sin dai tempi della Micron, delle vicende dell’azienda – viene evidenziato sul sito web. I sindacati denunciano il peggioramento delle condizioni lavorative e salariali e una condizione di silenzio, da parte della direzione, sulle prospettive industriali dello stabilimento – Il Sottosegretario mi ha già risposto in via ufficiale: sta esaminando tutta la situazione e sta valutando la possibilità di convocare un tavolo di crisi, nel più breve tempo possibile – recita la nota online sul portale web ufficiale. Vero è che, già nel mese di marzo scorso, – aggiunge il sindaco – scrissi una lettera indirizzata alla Premier Giorgia Meloni e al Ministro Urso proprio su LFoundry, ribadendo che, nonostante il settore dei semiconduttori viaggiasse a gonfie vele nel panorama europeo e mondiale, il sito di Avezzano fosse stato sempre troppo trascurato, a livello di investimenti e di strategie economiche governative – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. All’epoca, chiesi già un incontro a Roma: il sito, ad oggi, basa la maggior parte dei suoi introiti sulle committenze stabilite da un unico contratto, quello stretto con l’americana ON Semiconductor, che è in scadenza – si legge sul sito web ufficiale. Dal canto suo, l’azienda precisa che sta continuando a lavorare per il territorio, puntando su nuovi investimenti e sull’ampliamento della sfera dei prodotti, ponendo le basi per intercettare il recente decreto sui semiconduttori”. Il sindaco, inoltre, a luglio 2023, aveva già interessato il Ministro Urso della possibilità di inserire l’area di Avezzano, quale città-territorio della Marsica, tra le zone nazionali in grado di attrarre investitori stranieri, relativamente al programma “Chip Act” (Piano nazionale della Microelettrica e del Settore dei Semiconduttori), alla luce delle recenti scelte europee in termini di strategia industriale proprio per il settore dei semiconduttori e della notevole disponibilità finanziaria di sostegno, ammontante a oltre 43 miliardi di euro – recita il testo pubblicato online. “Non dobbiamo permettere che una simile ricchezza continui ad impoverirsi, a beneficio di altri siti produttivi dislocati nel nord Italia o in altri territori – – conclude il sindaco – Qui abbiamo preparazione professionale, competenze e giovani diplomati e laureati – precisa la nota online. Si operi come già è avvenuto a Catania, dove Governo e Ue hanno ‘battezzato’ tempo fa il nuovo impianto della StMicroelectronics, che produce semiconduttori e che si affiancherà al primo stabilimento al mondo completamente integrato per il carburo di silicio – aggiunge testualmente l’articolo online. Anche l’azienda catanese è passata per le maglie della crisi, ma è stata aiutata – si apprende dal portale web ufficiale. La LFoundry non sia di serie B”.

