7 A 0 DEI BIACAZZURRI NELL’ALLENAMENTO CON IL CASTRUM SILVI

Pescara Calcio, ultime dal sito web della società biancazzurra:Allenamento congiunto questo pomeriggio con il Castrum Silvi allo Stadio Ughetto Di Febo di Silvi Marina Partita terminata 7 a 0 a favore dei Biancazzurri che sono scesi in campo nel primo tempo con Saio, Pierozzi, Giannini, Mulé, Moruzzi, Squizzato, Valzania, De Marco, Cangiano, Tonin, Meazzi – precisa la nota online. Nella ripresa Biancazzurri in campo con Saio, Staver, Mulé, Giannini, Balzano (terzino sinistro in prova) , Squizzato, Tunjov, Saccomanni, Merola, Arena – viene evidenziato sul sito web. Dopo l’autorete iniziale degli ospiti, i biancazzurri vanno in gol con De Marco, Meazzi, e le doppiette di Arena e Merola – si apprende dal portale web ufficiale. Domani allenamento nel pomeriggio – porte chiuse – allo stadio Ughetto Di Febo di Silvi Marina – si apprende dal portale web ufficiale.

