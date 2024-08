730ma Perdonanza Celestiniana 2024: domani 13 agosto apre il botteghino per la vendita dei biglietti per gli spettacoli

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di L’Aquila attraverso il portale web istituzionale:Le informazioni per la serata inaugurale con The Kolors, Malika Ayane, Colapesce Dimartino, Tiromancino, il tenore Gianluca Terranova, Renato Zero, Ambra Angiolini, Luca Violini – precisa la nota online. l’Orchestra Sinfonica del Conservatorio “A. Casella” dell’Aquila Si ricorda che domani, marted? 13 agosto, alle ore 10 inizier? la vendita dei biglietti per gli spettacoli previsti in occasione della 730ma edizione della Perdonanza Celestiniana – si apprende dal portale web ufficiale. I biglietti saranno disponibili sulla piattaforma www.ciaotickets.com, accessibile anche da sito internet www.perdonanza-celestiniana – si legge sul sito web ufficiale. it. I tagliandi potranno essere acquistati anche direttamente nei punti vendita accreditati Ciaotickets consultabili al seguente link: www.ciaotickets.com/it/punti-vendita – si apprende dal portale web ufficiale. Si ricorda che tutti gli eventi sono prenotabili on line tranne quello relativo alla cerimonia e all’evento di apertura previsto per il prossimo 23 agosto – Informazioni per il 23 agostoLa cerimonia inaugurale del Giubileo aquilano, prevista per venerd? 23 agosto, ad ingresso libero e gratuito sino ad esaurimento posti anche per le persone con disabilit?, inizier? alle ore 20:30. L’accesso ai varchi sar? consentito dalle ore 19 alle ore 20:20.L’avvio della Perdonanza avverr? con l’accensione del braciere sul palco del Teatro del Perdono a Collemaggio, da parte del sindaco dell’Aquila e presidente del Comitato Perdonanza, Pierluigi Biondi.Alla cerimonia di Accensione, seguir? l’evento di apertura della Perdonanza “Un canto per la rinascita… tra cielo e terra”, ideato dal Maestro Leonardo De Amicis e con testi di Paolo Logli. Sar? presentato dalla conduttrice televisiva Lorena Bianchetti e vedr? il contributo di tanti artisti, amatissimi da tutti, come: The Kolors, Malika Ayane, Colapesce Dimartino, Tiromancino, il tenore Gianluca Terranova e il grande ritorno di Renato Zero, accompagnati dall’Orchestra Sinfonica del Conservatorio “A. Casella” dell’Aquila – L’interpretazione dei testi sar? a cura di Ambra Angiolini e Luca Violini. Le persone con disabilit? potranno essere accompagnate all’incrocio tra viale Collemaggio-via Caldora con la strada che porta all’ex ospedale di Collemaggio e, qualora ve ne fosse la necessit?, saranno prese in carico dal servizio di sicurezza o dal personale di servizio – aggiunge testualmente l’articolo online. Gli accompagnatori potranno parcheggiare nel terminal di Collemaggio negli stalli che saranno indicati dal personale preposto in loco al piano zero dell’infrastruttura – si legge sul sito web ufficiale. Verranno riservati 28 posti per le persone con disabilit? motoria – Il riferimento per informazioni e comunicazioni ? la casella di posta elettronica del disability manager: disability@comune – laquila – viene evidenziato sul sito web. it. Costo bigliettiPer tutti gli altri eventi, previsti presso il Teatro del Perdono di Collemaggio, Piazza Duomo e scalinata di San Bernardino, il prezzo dei biglietti varier? da un massimo di 40 euro a un minimo di 10 euro – I tagliandi potranno essere acquistati nei punti vendita accreditati Ciaotickets consultabili al seguente link: www.ciaotickets.com/it/punti-vendita oppure direttamente online sul sito: www.ciaotickets.com accessibile anche da sito internet www.perdonanza-celestiniana – si legge sul sito web ufficiale. it.Tutti gli spettacoli saranno organizzati con posti a sedere con la specifica di settore, fila e posto numerato, eccezion fatta per il concerto del 26 agosto in Piazza Duomo, fruibile con posti in piedi – precisa la nota online. All’ingresso degli spettacoli i biglietti potranno essere mostrati in formato cartaceo o su supporto elettronico – riporta testualmente l’articolo online. I bambini che non hanno compiuto il terzo anno di et? e che restano in braccio ai genitori non saranno obbligati a mostrare il biglietto d’ingresso – Acquisto biglietti disabiliLe persone con disabilit? dovranno effettuare la prenotazione in piattaforma o presso punti vendita accreditati Ciaotickets. Sar? riservata loro la possibilit? di acquistare il tagliando con il solo costo di prevendita di 1 euro (1 euro anche per l’accompagnatore), fino ad esaurimento posti disponibili – precisa il comunicato. Per ogni singola operazione sar? possibile acquistare 2 biglietti (uno per lo spettatore disabile e uno per l’accompagnatore). Si ricorda, altres?, che il parcheggio di Collemaggio ? gratuito e sar? aperto 24H, e che all’interno dell’area degli spettacoli ? fatto assoluto divieto di fumare, introdurre e consumare cibi e bevande – recita la nota online sul portale web ufficiale. Non ? consentito accedere con animali.

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, nelle ultime ore, dal Comune aquilano e online sul portale istituzionale dell’Ente. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 07, anche mediante il sito internet del Comune di L’Aquila, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: comune.laquila.it