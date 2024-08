730ma Perdonanza Celestiniana: L’Aquila Porta Spirituale su Roma in vista del Giubileo 2025

Comune di L’Aquila, ultime dal sito web istituzionale:Nell’ambito della 730ma edizione della Perdonanza Celestiniana dell’Aquila, patrimonio culturale immateriale dell’umanit? Unesco dal dicembre 2019 e Capitale Italiana della Cultura 2026, si ? svolta stamattina, presso la Sala Consiliare “Tullio De Rubeis” di Palazzo Margherita all’Aquila, la tavola rotonda dal titolo “L’Aquila Porta Spirituale su Roma – Perdonanza Celestiniana e Giubileo della Chiesa Universale”, promossa dall’Assessorato al Turismo, ai Rapporti Internazionali e ai Gemellaggi del Comune dell’Aquila – viene evidenziato sul sito web. In occasione dei consueti saluti istituzionali da parte della Municipalit? dell’Aquila alle delegazioni delle Citt? Gemellate, l’incontro ? stata l’occasione per ribadire il ruolo che l’Aquila e il Giubileo Celestiniano potranno assumere in vista del Giubileo 2025. I saluti istituzionali sono stati portati dal Presidente del Consiglio Comunale dell’Aquila e Assessore alla Cultura della Regione Abruzzo, Roberto Santangelo, mentre Don Carmelo Pagano Le Rose, del Comitato Perdonanza, e Dario Nanni, Consigliere del Comune di Roma, Presidente della Commissione Speciale Giubileo 2025, sono intervenuti quali relatori.Sul tema ? intervenuta Ersilia Lancia, Assessore al Turismo, ai Rapporti Internazionali e ai Gemellaggi del Comune dell’Aquila: “Il consueto saluto istituzionale alle delegazioni delle citt? gemellate con L’Aquila, che finalmente ? tornata nell’aula consiliare di Palazzo Margherita, quest’anno si arricchisce del dibattito interessante attorno alla relazione fra Perdonanza e Giubileo universale della Chiesa, un tema sfidante che interroga profondamente gli uomini e le donne di tutti i tempi – precisa la nota online. Indicare L’Aquila quale porta verso Roma, con la sua Perdonanza e alla vigilia poi del Giubileo 2025, ci impegna tutti anche come amministratori – precisa il comunicato. La nutrita partecipazione delle delegazioni delle citt? di Rottweil, Zielona Gora, Bernalda e Sant’Angelo d’Alife, con sindaci, consiglieri e associazioni, rimarca ancora una volta la centralit? delle diplomazie degli enti locali, nella cui efficacia amministrativa io confido massimamente: gli enti locali e le citt? infatti rappresentano pi? direttamente i cittadini e per questo possono al meglio rappresentare le aspettative, i desideri e le speranze di intere comunit?. Oggi, anche alla luce del messaggio universale di Celestino, dall’Aquila parte un segnale concreto di pace e di dialogo fra i popoli – Come Assessore delegata ai Rapporti con le Citt? Gemellate, voglio esprimere sentimenti di profonda soddisfazione per l’iniziativa e di sincera gratitudine ai relatori che hanno impreziosito con loro autorevole contributo questa tavola rotonda”, ha concluso l’Assessore Lancia – si apprende dal portale web ufficiale. “Accogliamo con gioia i rappresentanti delle citt? gemellate con il Capoluogo d’Abruzzo durante la Perdonanza Celestiniana, giorni in cui la tradizione e l’identit? dell’Aquila si esprimono pienamente aprendosi al mondo – A Palazzo Margherita, nell’aula consiliare che ci ospita, condividiamo il ricordo di Papa Celestino V e del dono dell’indulgenza plenaria che si rinnova ogni anno – recita il testo pubblicato online. Grazie all’impegno dell’amministrazione comunale, in particolare dell’assessorato al Turismo, ? stato avviato un importante percorso che metter? in sinergia la Perdonanza Celestiniana, primo Giubileo della storia, con il prossimo Giubileo nel 2025 della Capitale, nell’ottica di promuovere il messaggio di pace, misericordia e perdono di Celestino V”, ha dichiarato il Presidente del Consiglio Comunale, Roberto Santangelo – recita il testo pubblicato online.

